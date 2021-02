Volleyball Satzgewinn zum Abschluss der Qualifikation: Volley Toggenburg beendet die Vorrunde mit einer 1:3-Niederlage Für die letzte Runde in der Qualifikation der NLA reisten die Wattwiler Volleyballerinnen in den Jura zum VFM Franches-Montagnes. Wie im Hinspiel lautete das Resultat 3:1, diesmal aber zu Gunsten der Jurassierinnen.

Die Toggenburgerinnen zeigten starkes Volleyball im Jura – leider fehlte es an Konstanz, um einen Punktgewinn realisieren zu können. Bild: Reinhard Kolb

Kein anderes Team in der Liga vermag mit seinen Leistungen derart fragende Blicke zu erzeugen wie die Stimmungsmannschaft aus Les Breuleux. Die Jurassierinnen bringen es fertig, ein VBC Cheseaux mit 3:0 zu schlagen und bringen Düdingen an den Rand einer Niederlage. Im Gegenzug verlieren sie beinahe gegen Val-de-Travers. Und vielleicht erinnert man sich noch an den 21. November 2020, als VFM im Hinspiel in der Rietsteinhalle in Wattwil mit 3:1 den Kürzeren zog. Keine Frage… Die Jurassierinnen hatten mit Volley Toggenburg noch eine Rechnung offen!

Blitzstart von Volley Toggenburg

Die Gäste aus dem Toggenburg erwischten einen Traumstart. Zwei schöne Blocks von Jasmin Kuch und zwei schöne Saves von Martina Koch und bereits lagen die Wattwilerinnen mit 0:5 in Führung. Doch VFM blieb dran und den Jurassierinnen gelang sogar der Ausgleich zum 12:12.

Just in diesem Moment zeigte dann die erst 18-jährige Jasmin Kuch ein paar brillante Spielzüge. Sowohl im Block als auch im Angriff überzeugte die Oberuzwilerin und sorgte für einen beruhigenden 16:20 Vorsprung. Allerdings reagierte VFM mit drei starken Angriffen und schloss wieder zum 19:20 auf. Der umkämpfte Satz endete schliesslich mit einem wuchtigen Angriff von Gabriela Maciagowski zum 22:25 für Raiffeisen Volley Toggenburg.

VFM senkt die Fehlerquote

Bei VFM hatte man sich in der Zwischenzeit auf den Wattwiler-Block eingestellt. Beim Stand von 8:5 entwickelten vor allem die Aussenangreiferin Coralie Varé und Topscorerin Yvonne Montano enorm Druck. Ein ums andere Mal überwanden sie die Wattwiler Abwehr und zogen zum entscheidenden 16:9 davon.

Volley Toggenburg konnte mit VFM nicht mehr mithalten und musste den zweiten Satz mit 25:14 abgeben. Das klare Ergebnis lag einerseits in einer schwächelnden Offensive der Wattwilerinnen und einer gesenkten Fehlerquote bei den Jurassierinnen.

Das glücklichere Team setzt sich durch

Der dritte Satz war eine enge Angelegenheit. VFM lag stets in Front, konnte sich aber nicht entscheidend absetzen. Bei VFM zeigten wieder Varé und Montano eine durchgehend starke Leistung. Zunehmend besser ins Spiel kamen nun auch die Mittelblockerinnen Willis und Rothenbühler. Und auch die spanische Angreiferin Meñana zeigte mit ihren wuchtigen Aussenangriffe ein wahres Spektakel.

Volley Toggenburg hielt vor allem mit Gabriela Maciagowski dagegen. In der Mitte des Satzes konnte sich VFM zum 16:10 absetzen. Doch eine schöne Service-Serie von Annouk Erni und ein paar gelungene Angriffe von Diana Sacher liessen die Wattwilerinnen wieder zum 17:16 aufschliessen.

Hier hätte das Spiel wieder zu Gunsten von Volley Toggenburg kippen können, doch das routinierte Team der Jurassierinnen konnte sich, auch dank zwei glücklichen Netzrollern, den dritten Satz mit 25:19 sichern.

Volley Toggenburg fällt auseinander

Der vierte Satz begann mit einer Schrecksekunde. Ein wuchtiger Smash von Willis erwischte Loredana Cantoni mitten ins Gesicht, sodass die junge Passeuse mit blutender Nase ausgewechselt werden musste. Auch sonst war VFM nun die dominierende Mannschaft auf dem Platz und machte kaum mehr Fehler.

Bis zum 11:8 hielten die Toggenburgerinnen wacker mit, doch dann folgte der gefürchtete Fünf-Minuten-Aussetzer, in welchem das Team von Trainer Erni regelrecht auseinanderfiel. Bis zum Satzende produzierten die Wattwilerinnen nicht weniger als elf Eigenfehler in Folge, davon alleine sieben durch eine schwächelnde Annahme. Der vierte Satz ging nach nur 17 Minuten mit 25:10 an die Jurassierinnen.

Ab in die Playoffs

Mit 12 Punkten steht Raiffeisen Volley Toggenburg am Ende der Qualifikation auf dem achten Rang und hat damit den erstmaligen Einzug in die Playoffs geschafft. Diese Playoff-Teilnahme ist ein grosser Erfolg für das junge Team aus Wattwil.

Allerdings bleibt der Truppe um Trainer Marcel Erni nicht viel Zeit um sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen. Die Playoffs starten bereits am nächsten Samstag. Gegner dort ist dann niemand anderes als der Titelfavorit Nr. 1: Sm’Aesch-Pfeffingen. Es wartet eine wahre Monster-Aufgabe auf die Spielerinnen von Raiffeisen Volley Toggenburg.

Die Playoff-Paarungen (in Klammer die Platzierung nach der Qualifikation) Sm’Aesch Pfeffingen (1) – Raiffeisen Volley Toggenburg (8) Viteos NUC (2) – Volley Lugano (7) VC Kanti Schaffhausen (3) – VFM Franches-Montagnes (6) TS Volley Düdingen (4) – VBC Cheseaux (5)

Matchtelegramm

VFM Franches-Montagnes - Raiffeisen Volley Toggenburg 3:1

Sätze: 22:25, 25:14, 25:19, 25:10

Salle de Gym La Pépinière, Les Breuleux – keine Zuschauer – SR Milos/Sigrist

Raiffeisen Volley Toggenburg: Diana Sacher, Rudy Renko-Ilic, Romina Schnyder, Laura Condotta, Martina Koch, Jasmin Kuch, Gabriela Maciagowski / Annouk Erni, Loredana Cantoni, Jil Innauen, Joanna Mazzoleni (alle eingewechselt) / Tamara Riesen (verletzt)

VFM Volley Franches-Montages: Emma Willis, Jurja Vlasic, Larissa Rothenbühler, Bely Meñana, Yvonne Montano, Taryn Sciarini, Coralie Varé / Kimy Chappatte, Sarah Gomes (eingewechselt) / Camille Simonin, Audry Weber, Lisa Sene, Nicolet Manon (nicht eingesetzt)