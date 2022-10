Volleyball NLA Volley Toggenburg schafft zum Saisonstart keine Überraschung und kassiert zwei Niederlagen – hinzu kommt die schwere Verletzung von Griere Hughes Voléro Zürich und Franches-Montagnes hiessen die beiden Gegner der Wattwiler Volleyballerinen am Startwochenende zur NLA-Meisterschaft. Während es gegen die Jurassierinnen immerhin zu einem Satzgewinn reichte, waren die Frauen aus dem Toggenburg gegen die Zürcherinnen chancenlos.

Volley Toggenburg bekam bereits am ersten Meisterschaftswochenende den rauen Gegenwind zu spüren. Bild: PD

Volley Toggenburg empfing am Samstag zum ersten Meisterschaftsspiel in der Wattwiler Grüenauhalle Volero Zürich. Tags darauf ging es in den Jura zu Franches-Montagnes. In beiden Partien konnten die Toggenburgerinnen wenig ausrichten. Immerhin gewannen sie am zweiten Spieltag einen Satz.

Schmerzlicher als die Punktverluste war der Ausfall der neuen Ausländerin Griere Hughes. Sie verletzte sich am Samstag schwer am Knie und dürfte für längere Zeit ausfallen.

Schockmoment in Wattwil nach sieben Minuten

In der Startrunde empfingen die Frauen von Trainer Mäsi Erni niemand geringeren als das Team von Voléro Zürich. Das mit ausländischen Spielerinnen gespickte Gästeteam peilt eine Topplatzierung an. Ein Punkt-gewinn gegen den grossen Favoriten wäre einer grossen Überraschung gleichgekommen.

Keine sieben Minuten waren in Wattwil gespielt, da war die Saison für die neu verpflichtete Aussenangreiferin Griere Hughes bereits wieder vorbei. Unter grossen Schmerzen musste die Amerikanerin das Spielfeld mit Verdacht auf Kreuzbandriss verlassen. Der Schock sass tief beim Heimteam, was sich in der Folge auf die Konzentration auswirkte.

Schnell erarbeitete sich Voléro Zürich einen Fünfpunktevorsprung und begnügte sich damit, diesen über das Ziel zu bringen. Der erste Satz ging mit 25:18 an die Zürcherinnen. Der zweite Satz verlief wieder zugunsten der Gäste. Die Annahmefehler bei Volley Toggenburg häuften sich und die Blockarbeit war oft auf tiefem Niveau. Als mit Joanna Mazzoleni erneut eine Stammspielerin zu Boden ging, befürchteten manche ein Debakel.

Sehenswerte Punkte am Netz

Doch Volley Toggenburg zeigte Moral. Romina Schnyder und die 17-jährige Kimi Schnegg boten im Rückraum eine gute Leistung und sorgten für Stabilität. Vorne am Netz sorgte Maggie Nedoma für an paar sehenswerte Punkte. Es war die beste Phase des Heimteams, welches den zweiten Satz trotzdem mit 25:19 abgeben musste.

Im dritten Satz erhöhte Volero das Tempo merklich. Dem Heimteam fiel es zunehmend schwerer, sich gegen die Favoritinnen zu behaupten. Die Zürcherinnen hatten in der Offensive, angeführt von der starken Passeuse Lea Deak, viel mehr Möglichkeiten, um die Punkte abzuschliessen. Volley Toggenburg fehlten diese Optionen nach dem Ausfall von Hughes. Einzig die stark aufspielende Maggie Nedoma vermochte im Angriff Glanzpunkte zu setzen.

So verwundert es nicht, dass auch der dritte Satz mit 25:18 an Volero ging. Der Verlust der Amerikanerin Griere Hughes stellte bereits in der Startphase die ganze Saisonplanung auf den Kopf. Bis dahin zeigte sich die Aussenangreiferin gut aufgelegt. Vielleicht wäre das Spiel ohne diesen Ausfall ein wenig anders verlaufen. Angesichts der knappen Resultate wäre möglicherweise sogar ein Satzgewinn drin gelegen.

Im Jura immerhin einen Satz gewonnen

Keine 24 Stunden später stand Volley Toggenburg bereits vor der nächsten Aufgabe. Mit Franches-Montagnes erwartete sie zwar ein etwas leichterer Gegner als am Vortag, doch die Jurassierinnen zu unterschätzen wäre ein grober Fehler, zumal die Wattwilerinnen ersatzgeschwächt antreten mussten. Bereits nach drei Minuten sah sich Trainer Mäsi Erni dazu gezwungen, sein erstes Timeout zu nehmen.

Da war der Gegner schon auf 6:0 davongezogen. Es brachte aber nichts mehr ein, das Heimteam sicherte sich den ersten Satz nach nur 18 Minuten diskussionslos mit 25:12. Wer auf eine Reaktion der St.Gallerinnen gehofft hatte, wurde im zweiten Satz bitter enttäuscht. Einzig die amerikanische Diagonalangreiferin Maggie Nedoma, welche zur besten Spielerin gewählt wurde, brachte eine konstante Leistung und zeigte ein paar schöne Punkte.

Doch die Wattwilerinnen agierten beim 17:25 viel zu fahrig. Bei den Jurassierinnen liess die Konzentration danach etwas nach, was Volley Toggenburg dankend annahm. Mit einem stärker werdenden Block und der zuverlässigen Maggie Nedoma, konnten die St.Gallerinnen den Satz mit 25:17 für sich entscheiden. Die Nervosität auf Seiten des Heimteams setzte sich auch im vierten Satz fort.

Im Gegensatz dazu konnte Volley Toggenburg endlich seine Leistung abrufen. Das Spiel wurde nun dramatischer. Franches-Montagnes legte zum 12:9 vor, was Volley Toggenburg seinerseits mit einem Zwischenspurt bis zum 14:12 konterte. Beide Teams schenkten sich nun nichts mehr und peitschten sich Punkt für Punkt dem Satzende entgegen. Bis zum Stand von 22:22 hätte es auf beide Seiten kippen können. Doch ein ungenaues Zuspiel und ein Netzroller auf die falsche Seite ebnete den Jurassierinnen den Sieg zum 3:1.

Ein Punkt wäre verdient gewesen

Die Leistung von Volley Toggenburg in den ersten zwei Sätzen war indiskutabel. Dafür bewiesen die Frauen von Trainer Mäsi Erni ab dem dritten Satz Moral und brachten das bis anhin sicher wirkende VFM gehörig ins Wanken. Alleine für die Leistung im vierten Satz wäre deswegen ein Punktgewinn ein schöner Lohn für die Anstrengung gewesen. Leider reichte es ganz knapp nicht.