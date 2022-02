Volleyball NLA Volley Toggenburg gelingt ein veritabler Coup und beginnt die Playouts mit einem wichtigen Auswärtssieg Die Wattwiler Volleyballerinnen starten die Mission Ligaerhalt mit einem glatten 3:0-Erfolg bei Val-de-Travers. Der erste von drei nötigen Siegen ist in trockenen Tüchern.

Jubel im Lager der Toggenburgerinnen. Der Sieg im Jura ist etwas überraschend, dafür umso schöner. Bild: Reinhard Kolb

Volley Toggenburg schafft bereits im ersten Spiel bei Val-de-Travers das wichtige Break und gewinnt mit einer überzeugenden Leistung mit 3:0-Sätzen.

Vor allem im zweiten Satz gelang den Wattwilerinnen praktisch alles. Dank einer starken Teamleistung konnte der erste Sieg in der Serie im Modus «Best-of-5» realisiert werden. Wer zuerst drei Siege herausspielt, verbleibt in der höchsten Liga der Schweiz.

Der erste Satz war sehr umkämpft

Volley Toggenburg fuhr am Samstag mit gemischten Gefühlen in den Jura zu Val-de-Travers. In der Qualifikationsrunde mussten sich die Wattwilerinnen zweimal mit 2:3 geschlagen geben. Erst gerade vor Wochenfrist beendete man die Qualifikationsrunde gegen die gleichen Gegnerinnen mit einer Niederlage.

Klar, waren da Zweifel angebracht. Doch das jüngste Team der Liga liess sich am Samstag nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Die Heimmannschaft startete zwar stark in die Partie und ging sofort mit 5:1 in Führung.

Nach einem Timeout stellten sich die Gäste aber immer besser auf die Gegnerinnen ein und gingen beim Spielstand von 11:12 erstmals in Führung. Volley Toggenburg zeigte sich auf allen Positionen gegenüber der Vorwoche stark verbessert.

Die kanadische Zuspielerin Tays verteilte die Bälle geschickt und setzte ihre Angreiferinnen immer wieder optimal ein. Das Heimteam fand kaum ein Gegenmittel gegen das stabile Spiel der Gäste. Einzig die ukrainische Topscorerin Butkevich machte konstant Druck und hielt so ihre Mannschaft weiter im Spiel. Beim Stand von 22:21 agierten die Toggenburgerinnen überraschend abgeklärt und entschieden den umkämpften Startsatz mit 25:21 für sich.

Volley Toggenburg überzeugt weiter

Bereits vor Wochenfrist führte Toggenburg in der gleichen Halle nach dem Startsatz. Dann baute die Mannschaft aber stark ab und konnte die Niederlage nicht mehr abwenden. Ganz anders verlief die erste Playout-Partie. Die Wattwilerinnen starteten hoch konzentriert mit druckvollen Anspielen in den zweiten Durchgang. Val-de-Travers hatte dem Druck der Gäste nichts entgegenzusetzen.

Beim Stand von 11:16 musste der Coach der Einheimischen bereits sein zweites Timeout nehmen. Volley Toggenburg liess aber nichts mehr anbrennen und setzte sich klar mit 25:13 durch. Ein wichtiger Schritt in Richtung Startsieg war zurückgelegt. Doch aufgepasst: Häufig wandelt sich ein klar gewonnener Satz zu einer echten Hypothek. Eine kleine Nachlässigkeit reicht oft aus, um die Gegnerinnen wieder zurück ins Spiel zu bringen.

Nach der 10-Minuten-Pause erwischte das Heimteam prompt den besseren Start. Die fünf Ausländerinnen in den Reihen von Val-de-Travers senkten ihre Fehlerquote und brachten mit vielen taktischen Bällen die Wattwilerinnen aus dem Konzept. Beim Stand von 18:11 kam Joanna Mazzoleni in praktisch hoffnungsloser Situation an den Service.

Die Mittelblockerin machte sehr viel Druck, so dass das Spiel der Jurassierinnen durchsichtiger wurde und Toggenburg mit überzeugender Defensivarbeit eine unglaubliche Aufholjagd lancierte. Angepeitscht von den lautstarken mitgereisten Fans zeigten sich die Gäste jetzt in bester Spiellaune. Erst nach Ausgleich zum 18:18 konnte sich das Heimteam aus der Umklammerung lösen. Jetzt stand das Spiel auf Messers Schneide.

Beim Stand von 22:23 machte Jasmin Kuch ein wichtiges Serviceass. Die Toggenburgerinnen konnten den ersten Matchball nicht nutzen und schon stand es wieder 23:24. Dann schloss Sabryn Roberts einen umkämpften Ballwechsel auf der Aussenangriffsposition mit einem wuchtigen Schlag in die Diagonale ab. Jetzt brachen die Dämme. Der erste Sieg in der Playout-Serie konnte gleich mit 3:0 eingefahren werden.

Es ist ein Teilerfolg, mehr noch nicht

Es noch zu früh, um zu jubeln. Doch die jungen Toggenburgerinnen haben in dieser Partie gegen die viel routinierteren Gegnerinnen Nervenstärke und Selbstbewusstsein an den Tag gelegt. Mit einer starken Teamleistung konnte dieser wichtige Sieg eingefahren werden. Jetzt ist die Mannschaft am kommenden Samstag bereits wieder gefordert.

Es gilt die starke Leistung des ersten Spiels zu bestätigen. Val-de-Travers dürfte alles versuchen, den Fehlstart zu korrigieren. Volley Toggenburg bietet sich hingegen die Chance, den zweiten Schritt Richtung Ligaerhalt zurückzulegen. (pd)