Volleyball NLA Nun muss sich Volley Toggenburg nach der Decke strecken: Die Wattwilerinnen verlieren zu Hause das Kellerduell gegen Genève Volley mit 1:3-Sätzen Ausgerechnet im Spiel der Tabellenletzten konnte Volley Toggenburg nicht seine beste Leistung abrufen. Der zweite Satz, den die Wattwilerinnen für sich entscheiden konnten, verlief dramatisch. Obwohl er mit 40:38 zu Gunsten des Heimteams ausfiel, war er wohl der Ausgangspunkt der späteren Niederlage.

Vor allem am Block zeigte Volley Toggenburg eine ungenügende Leistung. Bild: Teresa De Cristofaro Frei

Bittere Niederlage von Volley Toggenburg gegen Genève Volley. Im Duell der Tabellenletzten müssen sich die Wattwilerinnen mit 1:3-Sätzen geschlagen geben und bleiben nach sechs Runden weiter punktelos. Der Rückstand auf den neuen Tabellenvorletzten Franches-Montagnes beträgt nun schon fünf Punkte.

Man hoffte auf ein Duell auf Augenhöhe

In Wattwil wartete man gespannt auf das Team aus Genf. Obschon die Genferinnen auf die Erfahrung von Trainerfuchs Andi Vollmer (vormals Sm’Aesch Pfeffingen) bauen können und durchwegs mit vier Ausländerinnen spielen, hoffte man in der Ostschweiz auf ein Erfolgserlebnis. Es sollte anders kommen.

Tatsächlich waren es die Gäste, die von Anfang an das Spiel bestimmten. Angeführt von ihrer überragenden Topscorerin Jody Larson erarbeiteten sich die Genferinnen im ersten Satz einen soliden Vorsprung. Bei Volley Toggenburg passte dagegen nicht viel zusammen. Beim Block waren die Wattwilerinnen meistens einen Schritt zu spät. Und selbst die sonst so überzeugend aufspielende Maggie Nedoma konnte in der Offensive kaum Akzente setzen. Der erste Satz ging mit 16:25 deutlich an die Gäste.

Nichts für schwache Nerven

Trainer Marcel Erni reagierte und schickte die erst 16-jährige Aline Kellenberger auf das Feld. Man spürte, wie ein Ruck durch das Heimteam ging. Plötzlich konnte Maggie Nedoma die gegnerische Abwehr ein ums andere Mal ausspielen und in der Mitte zeigte Mittelblockerin Joanna Mazzoleni einen starken zweiten Satz. 21:14 lag das Heimteam in Front und steuerte dem Satzgewinn entgegen, doch wie schon vor Wochenfrist brachte Volley Toggenburg diesen Vorsprung nicht ins Ziel.

Reihenweise vermasselte das Heimteam seine Chancen und tatsächlich drehte Genf den Satz zum 24:25. Immerhin muss man den Wattwilerinnen zugute halten, dass sie sich vehement gegen den Satzverlust stemmten. Ganze fünf Satzbälle wehrte das Heimteam ab, ehe es selber zwei Satzbälle vergab. Das ständige Hin und Her zehrte gehörig an den Nerven der Spielerinnen. So verwundert es nicht, dass ausgerechnet zwei Servicefehler der Genferinnen den Satz zum 40:38 für Volley Toggenburg entschieden.

Genève Volley zieht durch

Das der zweite Satz Kraft gekostet hatte, bemerkte man in der Folge vor allem beim Heimteam. Volley Toggenburg war nun kaum mehr zu einer Gegenwehr fähig und zeigte vor allem offensiv eine enttäuschende Leistung. Auch in der Abwehr waren die Wattwilerinnen häufig wieder den einen Schritt zu spät.

Nach dem brutalen 11:25 im dritten Satz war das Heimteam zunehmend resigniert. Die eigenen Angriffe blieben in der starken Defensive der Genferinnen hängen. Im Gegenzug schoss Jody Larson ihr Team praktisch im Alleingang zum Sieg. Ihr 32. Punkt beendete die Partie zum 25:15 im vierten Satz .

Volley Toggenburg zeigte im Spiel gegen die Genferinnen die bisher schlechteste Leistung der Saison. In der Offensive konnte nur jede dritte Chance verwertet werden, was ganz klar ungenügend ist. Selbst die so oft gelobte Maggie Nedoma konnte kaum Akzente setzen.