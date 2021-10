Volleyball NLA Lichtblick: Volley Toggenburg verliert in Lugano, kann aber erstmals in dieser Saison einen Satz gewinnen Am Freitagabend spielten die Wattwilerinnen bei Volley Lugano. Im dritten Satz zeigten die Ostschweizerinnen eine beeindruckende Leistung und gewannen den Durchgang klar mit 25:11 Punkten. Die Tessinerinnen liessen sich davon aber nicht aus dem Konzept bringen und konnten die drei Punkte schliesslich doch für sich verbuchen.

Die Mobiliar-Topscorerin Sabryn Roberts zeigte gegen Lugano eine starke Partie. Bild: Reinhard Kolb

Zu Beginn schienen die Toggenburgerinnen noch nicht bereit zu sein. Den Gästen aus der Ostschweiz unterliefen viel zu viele Fehler. Lugano nutzte das kaltblütig aus und ging mit 10:3 in Führung. Doch danach konnte Volley Toggenburg das Spiel überraschend ausgeglichen gestalten. Lugano trat in Bestformation an: Mit der Mittelblockerin Branca und Libera Mortati standen die beiden einzigen Schweizerinnen auf dem Feld.

Angeführt wurden die Tessinerinnen durch die starke Italienerin Kantor auf der Aussenposition. Die Kanadierin Langegger machte ebenfalls Druck über aussen. Die Wattwilerinnen scheiterten oft auch am Block an der 194 Zentimeter grossen russischen Diagonalspielerin Dumcheva. Die brasilianische Zuspielerin Caixeta verteilte die Bälle geschickt und setzte auch oft die kroatische Mittelangreiferin Slavulj ein.

Im Gegensatz dazu setzt Volley Toggenburg auch in diesem Jahr praktisch ganz auf einheimische Kräfte. Die beiden jungen US-Amerikanerinnen Kekauoha und Roberts sind die einzigen Ausländerinnen, die bei den Gästen aus der Ostschweiz zum Einsatz kommen. Der Auftritt des jüngsten NLA-Teams mit den meisten Schweizerinnen auf dem Feld war deshalb bereits im ersten Satz beeindruckend. Nach einer Aufholjagd konnte sich die Multikulti-Truppe aus Lugano mit 25:21 durchsetzen.

Perfekter Auftritt im dritten Satz

Das gleiche Bild zeigte sich auch im zweiten Satz. Die Partie war recht ausgeglichen. Erst gegen Ende des Satzes machten die Toggenburgerinnen ein paar Fehler zu viel und brachten so Lugano in Front. Mit 25:18 ging darum auch der zweite Durchgang an das Heimteam. Was dann aber kam, konnte kaum einer in der Halle fassen.

Volley Toggenburg war die dominierende Mannschaft im dritten Satz. Den Gästen gelang praktisch alles. Am Service wurde ohne Fehler viel Druck aufgebaut. Der Block stand phänomenal und alle restlichen Bälle waren eine sichere Beute der Verteidigungsspielerinnen. Toggenburg spielte ein unglaubliches Level und zog den Satz voll durch.

Der gegnerische Trainer versuchte zwar mit Timeouts und Spielerwechseln den Rhythmus zu brechen. Das war aber bei diesem Lauf unmöglich. Volley Toggenburg feierte den ersten Satzgewinn der Saison mit einem beeindruckenden Vorsprung von 14 Punkten, der zu einem 25:11 führte, überschwänglich.

Lugano kämpft sich zurück

Dieser Satz machte Lust auf mehr. Doch Lugano legte sein Veto ein. Der erfahrene Trainer Salomoni schien nach dem Satzverlust die richtigen Worte gefunden zu haben. Die Tessinerinnen traten hoch konzentriert an. Im Gegensatz dazu passierten auf Toggenburger-Seite wieder mehr Eigenfehler.

Lugano nutzte das Momentum und konnte sich früh im Satz absetzen. Toggenburg versuchte zwar zu reagieren und kämpfte bis zum Schluss um jeden Punkt. Doch Lugano liess sich den Satzgewinn nicht mehr nehmen und gewann das Spiel schliesslich mit 3:1. Dass die Partie aber so viel Energie kosten würde, hätte wohl niemand auf Tessiner Seite erwartet.

Toggenburg am Sonntag gegen den aktuellen Tabellenführer

Die Wattwilerinnen stehen bereits am Sonntag wieder im Einsatz. Im Heimspiel trifft man auf eine der stärksten Mannschaften der Schweiz: Sm’Aesch-Pfeffingen gab in dieser Saison noch keinen Satz ab und gewann alle Spiele bisher mit 3:0.

In der Rietsteinhalle in Wattwil (Anpfiff um 16.30 Uhr) möchte das Heimteam aber seine Haut so teuer als möglich verkaufen und weitere Fortschritte zeigen. Man darf sicher auf den Auftritt von Volley Toggenburg gegen das Spitzenteam gespannt sein.