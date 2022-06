Volleyball Kaderplanung läuft auf Hochtouren: Eine zweite Amerikanerin für Volley Toggenburg Mit der Verpflichtung einer dritten Ausländerin und der Vertragsverlängerung mit Namenssponsor Raiffeisen hat Volley Toggenburg die Voraussetzungen für eine weitere Saison in der Nationalliga A geschaffen.

In der Wattwiler Rietsteinhalle gibt es auch in Zukunft Volleyball von national höchstem Niveau zu bestaunen. Bild: Beat Lanzendorfer

Vier Monate sind ins Land gezogen, seit sich Volley Toggenburg in den Playouts gegen Val-de-Travers seinen Platz in der Nationalliga A gesichert hat. Und dies nicht etwa glücklich, sondern mit drei überzeugenden Siegen, in denen die Leistungen der Spielerinnen zu einer regelrechten Euphorie im Tal führten. Die voll besetzte Rietsteinhalle ist allen Beteiligten noch in guter Erinnerung.

Damit solche Ereignisse auch in Zukunft möglich sind, haben die Toggenburger Raiffeisenbanken diese Woche die langjährige Zusammenarbeit mit Volley Toggenburg erneuert und den Vertrag als Namenssponsor verlängert. Die Vereinbarung als Namenssponsor zwischen dem Wattwiler Volleyballklub und den Raiffeisenbanken besteht seit drei Jahren, zuvor hat sich das Finanzinstitut bereits während vielen Jahren als Hauptsponsor engagiert.

Mit drei Ausländerinnen in die Meisterschaft

Um weiterhin an die Leistungen zum Ende der vergangenen Saison anknüpfen zu können, stecken die Volleyballerinnen schon wieder mitten im Trainingsbetrieb, obwohl die Meisterschaft erst am 22. Oktober startet. Dazu Maja Hedinger, die den Verein gemeinsam mit Trainer Marcel Erni als Co-Präsidentin führt: «Die Spielerinnen haben einen Trainingsplan erhalten, diesen müssen sie umsetzen.»

Maja Hedinger, Co-Präsidentin von Volley Toggenburg, hat diese Woche die Vertragsverlängerung mit den Vertretern der Toggenburger Raiffeisenbanken besiegelt. Bild: Beat Lanzendorfer

Dieser beinhaltet etwa Fitness- und Balltraining. Und das nicht zu knapp, denn fünf wöchentliche Trainings sind schon jetzt die Norm. Ruhiger wird es erst während der Sommerferien, wenn die Spielerinnen ein paar Tage Pause erhalten.

Die Intensität wird ab Mitte August sogar noch erhöht und im September stossen die Ausländerinnen zum Team. Zwei von ihnen sind bekannte Gesichter: Der Amerikanerin Sabryn Roberts hat es in der letzten Saison im Toggenburg derart gut gefallen, dass sie sich entschlossen hat, eine weitere Spielzeit anzuhängen.

Dasselbe gilt für Julia Tays. Die Verpflichtung der Kanadierin kurz vor dem Start der Playouts Ende Januar hat sich als Glücksfall erwiesen. Auch dank ihr gelang der Ligaerhalt. Obwohl sie zuerst andere Pläne hatte und ihr Studium fortsetzen wollte, kehrt sie nun zu Volley Toggenburg zurück.

Diverse Mutationen

Harlee Kekauoha, die letztjährige Topscorerin, hat das Thurtal zum Bedauern der Verantwortlichen des Wattwiler Volleyballteams hingegen verlassen. Für sie wurde eine weitere Amerikanerin verpflichtet, die bisher bei einem französischen Verein unter Vertrag stand. Laut Maja Hedinger hat Trainer Marcel Erni sie persönlich in Frankreich abgeholt, um den Transfer zu vollziehen.

Nicht mehr zum Kader der kommenden Saison gehören hingegen die beiden Schweizerinnen Jasmin Kuch und Lara Hasler. Kuch wechselte aus beruflichen Gründen zu Kanti Schaffhausen, Hasler versucht ihr Glück in Düdingen.

Zurückkehren wird hingegen Romina Schnyder. Die 23-Jährige spielte bereits in der Spielzeit 2020/2021 im Toggenburg und kann bevorzugt auf der Libera-Position eingesetzt werden.