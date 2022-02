Volleyball Es wird eng im Abstiegskampf: Volley Toggenburg verliert bei Val-de-Travers nach hartem Kampf mit 2:3 Sätzen Die Toggenburger Volleyballerinnen hätten sich im letzten Spiel der Qualifikation noch das Heimrecht für die Playouts sichern können. Es kam anders. Im Kampf um den Ligaerhalt müssen sie gegen den gleichen Gegner am kommenden Samstag zuerst auswärts antreten.

Bei Volley Toggenburg konnte nur Topscorerin Harlee Kekauoha ihre gewohnte Leistung abrufen. Bild: Reinhard Kolb

Die letzte Qualifikationsrunde führte die Frauen von Trainer Marcel Erni ins Val-de Travers. Es war nicht das letzte Mal, dass Volley Toggenburg in dieser Saison die fast vierstündige Anfahrt auf sich nehmen musste. Gegen diesen Gegner spielen die Toggenburgerinnen auch die Playouts.

Am Samstag ging es darum, wer das Heimrecht erhält. Nach der Niederlage kann Volley Toggenburg dieses nicht für sich beanspruchen.

Eine sehr eng umkämpfte Begegnung

Volley Toggenburg startete leicht besser in das Match und profitierte von Nachlässigkeiten der Neuenburgerinnen. Gegen Mitte des ersten Satzes hatten sich die Gäste zum komfortablen 16:11 abgesetzt. Doch der Rückstand wirkte lähmend und Volley Toggenburg agierte zu-nehmend fehleranfällig.

Die Einheimischen nutzten diese Schwächephase der St.Gallerinnen aus und schafften den Ausgleich zum 21:21. Dass sich Volley Toggenburg den ersten Satz mit 26:24 dennoch holte, lag an der gut aufgelegten Harlee Kekhaua.

Valtra stellte nun um und wechselte die ukrainische Topscorerin Butkevich auf die Aussenposition. Damit wurde das Heimteam stabiler und agierte stärker. Valtra reduzierte so die eigene Fehlerquote und machte mehr Druck. Es entwickelte sich ein spannendes Spiel mit zum Teil langen Rallys. Beim Stand von 12:12 verlor Volley Toggenburg die Konzentration. Vor allem Annouk Erni zeigte eine schwache Leistung und war für den Verlust des zweiten Satzes (20:25) mitverantwortlich.

Den Start in den dritten Satz verschlafen

Den Start zum dritten Satz verschliefen die Gäste komplett. Schnell setzte sich Valtra zum 9:3 ab und brachten es anschliessend fertig, sechs Fehlerpunkte in Folge zu produzieren. Volley Toggenburg nutzte dies aus und konnte sogar zum 21:19 vorlegen. Joanna Mazzoleni, Harlee Kekauoha und vor allem die brillante Lara Hasler zeigten in dieser Phase eine überzeugende Leistung.

Der Satzgewinn lag in der Luft, was das so wichtige Heimrecht bedeutet hätte. Doch Volley Toggenburg war nicht in der Lage, dieses Ziel zu erreichen. Zur grossen Enttäuschung der rund zehn angereisten Fans ging der dritte Satz unnötig mit 25:23 verloren. Die Luft war nun draussen, trotzdem ging der vierte Satz mit 29:27 an Volley Toggenburg. Die Leistung von Volley Toggenburg reichte nicht aus, um Valtra zu schlagen. Zu viele Eigenfehler und zu wenige Optionen im Angriff liessen keinen Sieg zu. So endete der fünfte Satz mit 15:10 zugunsten des Heimteams.

Nun geht es in die Playouts

Selten war die Stimmung nach einem Spiel so schlecht wie am Samstag. Das lag nicht an der Niederlage und am vergebenen Heimrecht. Vielmehr die Art und Weise wie diese Niederlage zustande kam, war bitter. Nach drei guten Spielen und einem starken Einstand der neuen Passeuse Julia Tays, sah man von Volley Toggenburg wieder ein ganz anderes Bild.

Mit den vielen Eigenfehlern und der schwachen Offensive kann Volley Toggenburg nicht zuversichtlich in die Playouts schauen. Valtra hingegen lieferte eine abgeklärte Leistung ab.

Noch ist aber nichts passiert. Volley Toggenburg hat nur das Heimrecht «verloren». Trotzdem muss sich Trainer Erni für die Relegation etwas einfallen lassen, um seine Frauen nach diesem Tiefschlag wieder aufzu-bauen. Die Eigenfehler müssen gesenkt und vor allem mental müssen die Wattwilerinnen einen Schritt vorwärts kommen, wenn die Playouts zu einem guten Ende kommen sollen. Betrachtet man die bisherigen engen Satzresultate, dann sollte das eigentlich gegen diesen Gegner möglich sein.