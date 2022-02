Volleyball «Ein Duell auf Augenhöhe»: Das sagt Volley-Toggenburg-Trainer Marcel Erni vor dem Vergleich gegen Val-de-Travers Ab Samstag kämpfen die Wattwiler Frauen in den Playouts zuerst auswärts gegen Val-de-Travers um den Verbleib in der Nationalliga A. Die Jurassierinnen haben beide Duelle in der Meisterschaft für sich entschieden, deshalb gehen sie mit leichten Vorteilen ins Rennen.

Die Spielerinnen von Volley Toggenburg müssen in den Playouts über sich hinauswachsen, um gegen Val-de-Travers bestehen zu können. Bild: Reinhard Kolb

Beim Saisonstart im Oktober 2021 hatte Volley-Toggenburg-Trainer Marcel Erni die Hoffnung geäussert, mit dem Erreichen der Playoffs einen ruhigen Februar 2022 verbringen zu können. Es kam anders: In den kommenden Wochen geht es um nichts anderes als um den Verbleib in der höchsten Schweizer Volleyballklasse.

Der Schwere der Aufgabe bewusst

Zwei Tage vor dem ersten Playout-Spiel, Samstag ab 17.30 Uhr im neuenburgischen Couvet, ist sich Trainer Marcel Erni der Schwere der Aufgabe bewusst: «Aber vielleicht ist es nicht einmal ein Nachteil, dass wir zuerst auswärts antreten müssen. Wenn uns ein Break gelingt, ist Val-de-Travers bereits unter Druck.»

Seine Mannschaft hätte im letzten Spiel der Qualifikation, ebenfalls gegen Val-de-Travers, das mit 2:3 verloren ging, einiges nicht gut gemacht. Da sei noch viel Leistungspotenzial vorhanden.

Dazu sagt Erni: «Wir hatten vor drei Wochen acht Coronafälle, das wirkt bis heute nach. Ich spüre, dass einzelne Spielerinnen immer noch nicht zu hundert Prozent fit sind.» Er sehe aber auch, dass sich die Situation mit jedem Tag verbessere, wenn die Spielerinnen genügend Erholungszeit erhalten.

Obwohl bei Val-de-Travers immer fünf Ausländerinnen auf dem Platz stehen, rechnet der Wattwiler Trainer mit einer ausgeglichenen Angelegenheit.

Marcel Erni, Trainer Volley Toggenburg. Bild: Beat Lanzendorfer

«Ich habe nicht den Eindruck, dass die Serie bereits nach drei Spielen zu Ende ist.»

Anlass zur Hoffnung gibt ihm die Verpflichtung der dritten Ausländerin Ende Januar. Die 22-jährige kanadische Zuspielerin Julia Tays hat sich auf Anhieb gut integriert. Noch fehle die Konstanz, Julia Tays bringe aber wichtige Impulse und werde von Spiel zu Spiel besser. Und Erni weiter: «Wenn wir den starken gegnerischen Block neutralisieren können und die Topscorerin in den Griff bekommen, dann liegt auch auswärts ein Erfolg drin.»

Drei Siege sind zur Rettung erforderlich

Vor einem Jahr hatte sich Volley Toggenburg mit dem Erreichen der Playoffs schon vorzeitig aller Abstiegssorgen entledigt. Als Tabellenletzter der zehn Teams umfassenden Nationalliga A war für die Wattwilerinnen in der laufenden Meisterschaft aber bereits seit geraumer Zeit absehbar, dass der Ligaerhalt in dieser Spielzeit nur via Zusatzschleife geschafft werden kann.

In den Playouts gegen Val-de-Travers geht jene Mannschaft als Gewinner hervor, die zuerst drei Siege realisiert (best of five). Dies wäre gleichbedeutend mit dem Ligaerhalt. Der Verlierer kämpft gegen zwei Teams aus der Nationalliga B um den letzten noch verbleibenden Platz in der Nationalliga A.

Sollte Volley Toggenburg den Ligaerhalt via Playouts nicht schaffen, wird’s schwierig. Einer der beiden Gegner aus der Nationalliga B wäre Voléro Zürich, das nach seinem Abstecher in die französische Meisterschaft in die Schweiz zurückgekehrt ist und nun mit aller Macht die Rückkehr in die Nationalliga A anstrebt. Das Profiensemble, das von Multimillionär Stav Jacobi finanziert wird, dürfte für Volley Toggenburg ausser Reichweite liegen.