Volley Toggenburg kommt nach Coronapause wieder besser ins Spiel und gewinnt gegen Franches-Montagnes Drei Meisterschaftsspiele mussten wegen eines Coronafalls im Team verschoben werden. Nach diesem unfreiwilligen Unterbruch hatte Volley Toggenburg erst Mühe, konnte nun aber erstmals wieder siegen.

Die jüngste Spielerin, Annouk Erni, machte in den entscheidenden Phasen enorm Druck über die Aussenangriffsposition. Bild: PD

(pd) Nach den Spielen gegen die drei Topteams der Liga empfing Raiffeisen Volley Toggenburg am Samstag das Team von Volleyball Franches-Montagnes (VFM). Vom Papier her sind die Jurassierinnen nicht mit NUC oder Sm’Aesch zu vergleichen, doch sie zu unterschätzen, wäre ein Fehler. VFM ist ein unangenehmer Gegner, gilt allgemein als Stimmungsmannschaft und ist immer wieder in der Lage, höherklassige Gegner zu schlagen.

Mit 30 Minuten Verspätung begann das Spiel wegen eines Problem bei der Anreise von VFM. Raiffeisen Volley Toggenburg steckte diese Verzögerung gut weg und setzte VFM von Beginn an unter Druck.

Die Gäste zu Fehlern gezwungen

Mit druckvollen Services zwangen die Toggenburgerinnen die Jurassierinnen zu Fehlern und setzten sich zum 8:3 ab. Vor allem Topskorerin Gabriela Maciagowski zeichnete sich in dieser Phase besonders aus und konnte sowohl im Angriff als auch mit guter Blockarbeit punkten.

Sowieso war die Verteidigung im ersten Satz bei den Toggenburgerinnen äusserst sehenswert. Sowohl beim Block (Kuch/Koch) als auch im Rückraum (Schnyder/Condotta) zeigte sich Volley Toggenburg defensiv von seiner besten Seite. Beim Stand von 17:11 kam Maciagowski zum Service und baute zusammen mit der wiedergenesenen Kuch im Block enorm viel Druck auf, sodass VFM keine Angriffe lancieren konnte. Volley Toggenburg gewann den ersten Satz mit 25:16.

Duell auf Augenhöhe

Die Wattwilerinnen setzten ihre Energie auch im zweiten Satz fort. Jasmin Kuch konnte mit druckvollem Service auf 7:4 davonziehen, ehe ein kleines Zwischentief die Gäste aus dem Jura prompt wieder aufschliessen liess. Es entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, das an diesem Abend nichts für schwache Nerven werden sollte.

Die Jurassierinnen zogen mit ihrer Topskorerin Montano am Service zum 22:18 davon. Zum Glück für Volley Toggenburg besannen sich Maciagowski (Angriff) und Koch (Block) wieder auf ihre Stärken vom ersten Satz und konnten zum 22:22 ausgleichen. Zusammen mit Passeuse Rudy Ilic, die mit ihrem druckvollen Service VFM unter Druck setzte, konnten die Wattwilerinnen sogar mit 24:22 in Führung gehen. Mit einem Servicefehler der Jurassierinnen zum 25:23 war den Toggenburgerinnen mindestens ein Punkt gewiss.

Ein 3:0 wurde es nicht

Auch der dritte Satz war äusserst umkämpft. Keinem Team gelang es, sich entscheidend abzusetzen. Beim ausgeglichenen Stand von 16:16 lief die eingewechselte Coralie Varé von VFM zu einer Hochform auf und konnte die Verteidigung von Volley Toggenburg ein ums andere Mal über die Aussenposition überwinden. Obschon sich die Wattwilerinnen gegen den Satzverlust stemmten, verloren sie den dritten Umgang mit 21:25.

Der vierte Satz begann für Volley Toggenburg denkbar schlecht. VFM setzte sich gleich zu Beginn zum 6:2 ab und man stellte sich bereits die Frage, ob den Wattwilerinnen nach den intensiven ersten zwei Sätzen die Luft ausgehen würde. Doch Laura Condotta am Service und ein wieder erstarkter Block konnten das Spiel zum 8:6 drehen. Beim Stand von 13:11 konnten Condotta über links und Maciagowski über rechts zwei sehenswerte Angriffe zum 15:11 abschliessen. Ein grossartiger Sieg lag in der Luft, doch VFM blieb dran.

VFM blieb dran

Mit Topskorerin Montana am Service verwandelte sich der schöne Vier-Punkte-Vorsprung zu einem 16:17-Rückstand. Doch die Wattwilerinnen kämpften sich vehement zurück. Jasmin Kuch am Service setzte die Jurassierinnen erneut stark unter Druck und über die Aussenposition lief die erst 17-jährige Annouk Erni in der entscheidenden Phase zur Höchstform auf.

Wieder drehte sich das Spiel. Nun liess sich Volley Toggenburg den Sieg nicht mehr nehmen. Mit einer kämpferischen Leistung konnte der vierte Satz 25:22 gewonnen werden, womit Raiffeisen Volley Toggenburg den zweiten Saisonsieg einfahren konnte.

Der Sieg der Wattwilerinnen ist hoch verdient. Die starke Teamleistung des jungen Teams wurde mit drei wertvollen Punkten belohnt. Topskorerin Maciagowski war vor allem zu Beginn des Spiels die dominierende Figur auf dem Platz. Auch die wiedergenesene Jasmin Kuch wusste mit ihrer ausgezeichneten Blockarbeit zu überzeugen. Und dass mit Annouk Erni ausgerechnet die Jüngste auf dem Platz in der entscheidenden Phase zur Matchwinnerin avancierte, war bemerkenswert.