Interview Volley Toggenburg hat den Aufstieg in die Nationalliga A vorzeitig geschafft Sportlich hätte der Playoff-Spitzenreiter den Sprung in die höchste Liga wohl auch geschafft. Weil mit Ausnahme von Val-de-Travers aber alle Konkurrenten im Achterfeld verzichten, kehren die Wattwiler Frauen drei Jahre nach dem freiwilligen Abstieg in die Nationalliga A zurück. Die Freude ist gross, auch bei Trainer Marcel Erni. Beat Lanzendorfer

Volley Toggenburg mit Trainer Marcel Erni kehrt nach dreijähriger Abstinenz in die Nationalliga A zurück. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Die erste Phase des Lizenzierungsverfahrens von Swiss Volley ist am 28. Februar abgelaufen. Bis zu jenem Zeitpunkt mussten die Vereine ihren Willen bekunden, ob ein Aufstieg in die Nationalliga A in Frage käme. Von den acht Frauenteams, welche aktuell die Aufstiegsplayoffs bestreiten, beantragten lediglich Volley Toggenburg und Val-de-Travers eine Lizenz für die Nationalliga A. Sofern sie alle Bedingungen der Lizenzkommission erfüllen, gehören sie in der kommenden Spielzeit zu jenen zehn Mannschaften, welche der höchsten Spielklasse angehören.

Marcel Erni, Trainer Volley Toggenburg. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Volley Toggenburg bestreitet aktuell eine sensationelle Aufstiegsrunde und holte aus fünf Spielen ebenso viele Siege. Die Wattwilerinnen stehen daher verdient an der Tabellenspitze. Obwohl der Aufstieg schon zum jetzigen Zeitpunkt feststeht, hat Volley-Toggenburg-Trainer Marcel Erni nicht vor, die Zügel in den abschliessenden drei Spielen schleifen zu lassen.

Nach der Medienmitteilung von Swiss Volley am Donnerstag, könnte man die Aufstiegsrunde eigentlich beenden?

Marcel Erni: Was den Aufstieg anbelangt, trifft dies zu. Ein grosses Ziel ist aber nach wie vor der Meistertitel in der Nationalliga B. Dies Ambition haben die anderen Vereine auch. Auch jene, die keine Nationalliga-A-Lizenz beantragt haben. Deshalb ist die Aufstiegsrunde so spannend. Volley Toggenburg hat dies im Übrigen noch nie geschafft. Es wäre zugleich der höchste Titel in der Amateurklasse.

Dann können Sie Ihre Spielerinnen für die letzten drei Runden weiterhin motivieren?

Ich gebe zu, dass die Spannung möglicherweise etwas weg ist, weil unser Fokus von Anfang an auf dem Aufstieg lag. Dieses Ziel ist nun frühzeitig geschafft. Die Spielerinnen werden aber weiterhin ihr Potenzial abrufen, davon bin ich überzeugt.

Müssen schon jetzt Vorbereitungen für die Nationalliga A getroffen werden?

Die Bereitschaft zur Nationalliga A bis am 28. Februar war nur ein erster Schritt. Bis Ende Mai respektive Ende Juni fordert der Verband weitere Dokumente. Erst nachdem diese eingereicht worden sind, erhält man die definitive Lizenz.

Dabei dürfte es in erster Linie darum gehen, ob Volley Toggenburg das Abenteuer finanziell stemmen kann.

Der Verband fordert bei der Lizenzierungsauflage kein Budget. Vielmehr geht es darum, dass der laufende Betrieb gedeckt ist. Dies können wir gewährleisten.

Mit welchen Zahlen rechnen Sie in der Nationalliga A?

Wir haben aktuell in der Nationalliga B für den ganzen Verein ein Budget von knapp 150'000 Franken. Ein grosser Anteil davon geht in die Nachwuchsförderung, die uns sehr am Herzen liegt und einen hohen Stellenwert einnimmt. In der Nationalliga A haben wir uns zum Ziel gesetzt, innerhalb von zwei Jahren 100'000 Franken mehr zu generieren.

Um sich längerfristig in der Nationalliga A etablieren zu können, müsste das Budget wohl auf 350'000 Franken erhöht werden.

Wie wollen Sie das schaffen?

Schön wäre, wenn wir im Bereich Sponsoring rund 100'000 Franken Mehreinnahmen generieren könnten. Dafür sind wir auf die Wirtschaft angewiesen, welche dem Projekt Nationalliga A wohlgesinnt sein muss. Immerhin ist Volley Toggenburg der einzige Verein im Tal, der schweizweit in der höchsten Liga spielt. Wir sind uns im Verein bewusst, dass es ein Kraftakt für alle wird.

Die Spielerinnen selber sind für den Schritt auch bereit?

Um sie geht es in erster Linie. Mit ihren Leistungen in der Aufstiegsrunde haben sie bewiesen, dass sie aufsteigen wollen. Ich bin überzeugt, sie sind weiterhin voll motiviert und geben Vollgas. Wir möchten noch dreimal gewinnen.