Volley Toggenburg gewinnt einen Satz, verliert jedoch das Spiel gegen Cheseaux

Am kommenden Wochenende müssen die Wattwilerinnen den schwierigen Gang ins Tessin antreten. Lugano lautet der Gegner in der 14. NLA-Qualifikationsrunde. In der Vorrunde hielten die Ostschweizerinnen gegen die Tessinerinnen lange Zeit gut mit und realisierten mit einer knappen 2:3-Niederlage immerhin einen Punktgewinn.

Am Sonntag, 12. Januar, treten die Toggenburgerinnen in einem Freundschaftsspiel in Wattwil gegen eine US-Auswahl an. Eine US-amerikanische Spieleragentur präsentiert ihre neuen Spielerinnen auf einer Tour durch Europa und macht dabei auch in Wattwil Halt. Spielbeginn in der Rietsteinhalle in Wattwil ist um 16.45 Uhr. (pd)