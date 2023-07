Volkstheater «Wir spielen immer vor vollen Rängen»: Bühne Thurtal freut sich, dass bereits 90 Prozent der Plätze für das Freilichtspiel in Mosnang gebucht sind «Der Schwarze Tod» veranschaulicht ein ernstes Thema. Die Besucherinnen und Besucher der Premiere liessen sich darauf ein und zeigten sich an der Premiere bewegt, beeindruckt und erfreut.

Max Gmür, Schulpräsident und Laienschauspieler: «Das Spielen ist zu einem Genuss geworden.» Bild: Josef Bischof

Bühne Thurtal und Kultur Mosnang haben im Vorfeld gehörig die Werbetrommel gerührt. Das Freilichtspiel «Der Schwarze Tod», das die Not der Pestkranken Mosnangs im 16. Jahrhundert erzählt, ist in vielen Medien vorgestellt worden. Das Ziel ist erreicht worden: Die geplanten Vorstellungen sind zu 90 Prozent ausverkauft. Das Premierenpublikum bedankte sich mit lange anhaltenden stehenden Ovationen.

Willy Hollenstein, Präsident der Bühne Thurtal. Bild: Josef Bischof

«Wir werden immer vor vollen Rängen spielen können», sagt Willy Hollenstein, Präsident der Bühne Thurtal. Er stellt Zusatzvorstellungen in Aussicht. Bis zur Premiere seien 7500 Billetts verkauft worden. Unter den gut 60 Mitspielerinnen und Mitspielern habe von Anfang an eine ausgezeichnete Stimmung geherrscht. Er habe nie eine negative Äusserung gehört, stellt Hollenstein fest.

Positive Reaktionen aus dem Publikum

Unter den Premierenbesuchern war der ehemalige Wiler Stadtpräsident Bruno Gähwiler. «Wenn im Alttoggenburg ein Freilichtspiel aufgeführt wird, möchte ich es als Bürger von Kirchberg und ehemaliger Gerichtspräsident des Bezirks sehen.» Beeindruckt zeigte sich auch der Mosnanger Gemeindepräsident Renato Truniger. «Ich bin überzeugt, dass der Grossanlass über die Region ausstrahlen wird.» Auch wenn das Stück ein trauriges Kapitel der lokalen Geschichte behandle, liessen die professionellen Leistungen der Akteure Mosnang im besten Licht erscheinen.

Bruno Gähwiler, ehemaliger Wiler Stadtpräsident, und Renato Truniger, Gemeindepräsident von Mosnang. (Bilder: Josef Bischof)

Norbert Lenherr, ehemaliger Schulleiter am Oberstufenzentrum Oberuzwil, hob den grossen Aufwand und das Mitwirken der Bevölkerung hervor. Historische Stoffe seien zwar oft wenig erheiternd, brächten aber viel Bedenkenswertes zum Ausdruck. Imelda Stadler, Gemeindepräsidentin von Lütisburg, schwärmte: «Die Aufführung war grossartig. Die Einbettung in die Naturkulisse und der Übergang vom Tageslicht in die Dämmerung machten das Erlebnis perfekt.» Imelda Stadler war auch angetan von den Kostümen und Bauten. Für das Stück waren eigens ein Bauernhaus und eine Kapelle gebaut worden.

Norbert Lenherr, ehemaliger Schulleiter, und Imelda Stadler, Gemeindepräsidentin von Lütisburg. (Bilder: Josef Bischof)

Auch für die Spieler ein Genuss

Einer der Laienschauspieler war Max Gmür, Schulpräsident von Mosnang. Ohne einschlägige Theatererfahrung hat er den Sprung ins kalte Wasser gewagt. «Es war eine in jeder Hinsicht gute Erfahrung», sagt er im Rückblick auf die intensive Zeit der Proben. Dem Regisseur René Schnoz sei es gelungen, eine gute Stimmung unter den Spielern und Statisten zu verbreiten. So sei es leicht gefallen, aus sich herauszugehen und die Rolle zu interpretieren. Das Spielen sei zu einem Genuss geworden.