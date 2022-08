Volksabstimmung Hochkarätiges Podium zu den AHV-Vorlagen in Wattwil Nationalrätin Barbara Gysi sieht keinen Zeitdruck bei der Stabilisierung der AHV und lehnt die Erhöhung des Frauenrentenalters ab. Valentin Vogt verteidigt die Vorlagen als Kompromiss und warnt, dass bei einem Nein später einschneidende Sanierungsmassnahmen braucht.

Sie trafen sich auf dem Podium der SP Toggenburg zu den AHV-Vorlagen: von links Valentin Vogt (Arbeitgeberpräsident, Pro), Nationalrätin Barbara Gysi (SP/SG, Kontra) und Urs Hemm (Redaktor «Toggenburger Tagblatt», Gesprächsleiter). Bild: Martin Knoepfel

Die beiden AHV-Vorlagen, über die das Volk am 25. September abstimmen wird, waren das Thema einer öffentlichen Veranstaltung der SP Wahlkreis Toggenburg am Dienstag im BWZT in Wattwil. Die Wiler SP-Nationalrätin Barbara Gysi und Valentin Vogt, Präsident des Schweizerischen Arbeitgeberverbands, kreuzten die Klingen. Geleitet wurde die Diskussion von Urs M. Hemm, Redaktor des «Toggenburger Tagblatts». 16 Zuhörer kamen.

Barbara Gysi: Höheres Rentenalter der Frauen unnötig

Barbara Gysi verwahrte sich gegen die Interpretation, dass die AHV-Vorlagen ein Kompromiss seien. «Es ist eine einseitige, ungerechte Vorlage, denn die Frauen sollten die Hauptlast tragen, obwohl sie benachteiligt sind. Die Frauen, die von der Erhöhung des Rentenalters betroffen sind, haben selber noch grosse Lohndifferenzen erlebt. Die Kompensationen für die Rentenaltererhöhung sind extrem tief.»

Für Barbara Gysi ist die Erhöhung des Rentenalters der Frauen zudem unnötig, weil die AHV schwarze Zahlen schreibt. Daran werde sich bis 2030 nichts ändern.

«Durch das höhere Rentenalter verlieren Frauen im Durchschnitt 26’000 Franken. Wir sollten die Zeit für grosszügige Kompensationsmassnahmen nützen. Der Bundesrat wollte hier weiter gehen.»

SP für höhere Einnahmen für die AHV

Weiter befürchtet die Wilerin, dass Personen mit kleinem Einkommen, die körperlich harte Arbeit leisten, sich nicht mehr früher pensionieren lassen können. «Die erfolgreiche 10. AHV-Revision von 1997 hat neben einem höheren Rentenalter Verbesserungen für die Frauen gebracht.»

Für die SP soll die AHV vor allem durch Mehreinnahmen stabilisiert werden. Barbara Gysi nannte etwa eine Finanztransaktionssteuer oder die Unterstellung von Dividenden unter die AHV-Pflicht. «Gleiche Löhne für Frauen bringen mehr Geld für die AHV.»

Barbara Gysi kann sich auch höhere Lohnprozente vorstellen. Länger zu arbeiten, ist für sie keine Option. «Vor allem gut ausgebildete Personen gehen vorzeitig in Pension. Der Arbeitsmarkt ist heute noch nicht bereit für ältere Arbeitnehmer.»

Droht eine härtere Sanierung der AHV?

Valentin Vogt hat selber gut Erinnerungen an seine Kantonsschulzeit in Wattwil. Vieles sehe noch so aus wie 1979, als er die Matur machte, sagte er.

Für ihn ist das Problem die demografische Entwicklung.

«Im Durchschnitt werden die Menschen alle zehn Jahre ein Jahr älter. Der AHV geht langsam, aber sicher das Geld aus.»

Heute sei sie bei je rund 50 Milliarden Franken Einnahmen und Ausgaben. «In einigen Jahren werden es 60 und dann 70 Milliarden sein. Ohne Lösung jetzt braucht es in 15 Jahren viel härtere Massnahmen. Neun von zehn Personen finanzieren ihre Rente nicht selber. Die AHV ist eines der sozialsten Werke der Schweiz. Wir sollten sie nicht gefährden.»

Valentin Vogt: Gut schweizerischer Kompromiss

Für Valentin Vogt ist das fixe Rentenalter ein Auslaufmodell, denn in zehn Jahren fehlen 500’000 Arbeitskräfte. Er sehe das in der eigenen Firma. «Es braucht Erwerbstätige, um den Wohlstand zu erhalten. Mehreinnahmen sind nicht mehrheitsfähig», mahnte Valentin Vogt. Zudem wies er darauf hin, dass vier Milliarden des Vermögens des AHV-Fonds sich im ersten Halbjahr 2022 in Luft aufgelöst haben.

Valentin Vogt verwahrte sich auch gegen die Aussage, die Frauen würden in der AHV diskriminiert. Neun Jahrgänge von Frauen erhielten bei der Annahme der AHV-Vorlagen lebenslange Kompensationen für den späteren Rentenbeginn, sagte er.

«Diese Kompensationen sind rund 40’000 Franken wert, wenn eine Frau 85 Jahre alt wird.»

Für Valentin Vogt sind die AHV-Vorlagen deshalb ein gut schweizerischer Kompromiss.