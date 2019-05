Viertligist Kirchberg verliert in der Rückrunde schon zum dritten Mal und kommt nicht vom Fleck

Die Alttoggenburger kassieren am Donnerstagabend eine ärgerliche 1:2-Niederlage gegen Henau 2 und fallen in der Tabelle in die zweite Hälfte zurück. Das Tor für die Esposito-Elf erzielte Ramon Kuhn.