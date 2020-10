Vier Tage nach dem Cuptriumph gegen Landquart (3.) gewinnt Viertligist Bütschwil das Spitzenspiel in Niederwil mit 1:0 und baut seinen Vorsprung an der Tabellenspitze aus

Bütschwil entledigt sich beim 1:0-Sieg in Niederwil seinem vorläufig letzten Konkurrenten um den Aufstieg und führt die Tabelle in der 4. Liga Gruppe 6 nun mit sechs Punkten Vorsprung an.