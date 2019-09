Vier Jahre lebte Thomas Fisler in Nordkorea – in Wattwil berichtete er von seinen Reisen mit Sonderprivilegien Ein Vortrag im BWZ führte die Zuhörer nach Nordkorea. Die Bevölkerung dort ist im «Nicht Hinterfragen» geübt. Jan Zikeli

Eine Fussgängerbrücke in Pjöngjang. Die nordkoreanische Stadt war von 2013 bis 2017 die Heimat von Thomas Fisler. (Bild: Dita Alangkara/AP)

Der ehemalige Leiter des Büros der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) in Pjöngjang teilte am Mittwochabend im BWZ in Wattwil mit dem Publikum seine vielseitigen Einblicke in ein Land, welches sich selbst isoliert hat: Nordkorea.

Von 2013 bis 2017 war Thomas Fisler Koordinator des Deza-Büros in Pjöngjang. Wie wahrscheinlich kein anderer ausländischer Delegierter konnte Fisler in dieser Zeit, in welcher er die Stadt sein Zuhause nennen durfte, Erfahrungen im vielschichtigen Nordkorea sammeln.

«Wer Reis isst, muss Reis pflanzen»

In seiner Zeit als Leiter des Deza-Büros konnte der 67-jährige Fisler langfristige Erfolge in den Bereichen der Forstwirtschaft, der Wasserversorgung sowie der Ernährungssicherheit verzeichnen. Letztere sei aufgrund knapp bemessener Mengen bei den öffentlichen Nahrungsverteilungssystemen, nicht gewährleistet. Ein Grundsatz in der nordkoreanischen Bevölkerung ist daher: «Wer Reis isst, muss Reis pflanzen», so Fisler.

Thomas Fisler, ehemaliger Leiter des Deza-Büros in Nordkorea. (Bild: Jan Zikeli)

Durch die Arbeit an den Projekten war es ihm möglich, einen Eindruck der Landbevölkerung zu erhalten, die in einem enormen Kontrast zur sozialen Elite in den Städten steht. Solche Eindrücke werden Ausländern normalerweise dadurch verunmöglicht, dass sie sich nicht ohne staatliche Begleitung bewegen können und ihnen nur ausgewählte Eindrücke zugänglich gemacht werden. Auch einem Grossteil der eigenen Bevölkerung bleiben solche Einsichten aufgrund der beschränkten Bewegungsfreiheit und des kontrollierten Medienflusses verwehrt.

Als Deza-Mitglied mit Diplomatenstatus genoss Fisler Sonderprivilegien und durfte das Internet nutzen, während es der nordkoreanischen Bevölkerung nicht zugänglich gemacht wird. Neben diesen Erfahrungen, die gut in das westliche Bild des autoritär geführten Landes passen, konnte Fisler Eindrücke fernab der einseitigen medialen Wahrnehmung, wie er sie beurteilt, gewinnen. Sei dies im Bereich der Bildung, wobei er von gut ausgebauten Schulsystemen und einer hohen Einschulungsquote berichten kann, im Bereich der Sicherheit, welche die Einheimischen verspüren oder im zwischenmenschlichen Bereich, wo er auf bereichernden Kontakt mit einer netten und dankbare Bevölkerung zurückblicken darf.

Auf der Suche nach einem kritischen Dialog mit den Einheimischen wurde Fisler nicht fündig, gewann jedoch zweierlei Erkenntnisse: Die Bevölkerung ist äusserst loyal gegenüber ihrer Regierung, aber auch geübt im «Nicht Hinterfragen».So bleibt Fisler trotz oder vielleicht genau wegen seiner aussergewöhnlichen Erfahrungen und Einsichten in das sonst so verschlossene Land mit mehr Fragen zurück als zuvor, wie er selbst meint.

Westliche Wahrnehmung teilweise bestätigt

Den Zuhörern im BWZ konnte Fisler einen wohl einmaligen Eindruck von Nordkorea vermitteln. Dies nicht nur während seines Vortrages, sondern vor allem auch in der Diskussion danach, bei der die rund 70 Besucher vielfältige Fragen an den Referenten richteten. Fisler bestätigte mit seinen Schilderungen die westliche Wahrnehmung des autoritär geführten Landes teilweise, vermochte aber auch aufzuzeigen, warum das Bild, welches in den Medien projiziert wird, seiner Meinung nach verzerrt ist.

Paul Vestner, der Präsident des Kulturforums Sonntagsgesellschaft Wattwil, welches sich die Förderung der kulturellen Tätigkeit in der Region zum Ziel gesetzt hat, kann auf einen erfolgreichen Abend zurückblicken. Zumal die Besucher sichtbar angeregt waren ab der interessanten Veranstaltung.