Vier Toggenburger Gemeinden haben ein Nettovermögen Lichtensteig bleibt die Gemeinde mit der höchsten Steuerkraft pro Einwohner im Thur- und Neckertal. Allerdings ist die Steuerkraft im Toggenburg überall unterdurchschnittlich. Lütisburg hat das höchste Nettovermögen pro Einwohner. Martin Knoepfel

Anfang September hat das kantonale Amt für Gemeinden die Finanzstatistik veröffentlicht. Es freut sich über die guten Rechnungsabschlüsse der Gemeinden.

Die Statistik enthält neben den 2017er-Rechnungen spannende weitere Informationen zur finanziellen Situation der St.Galler Gemeinden.

See-Gaster liegt vorn, das Toggenburg hinten

Die Steuerkraft beträgt im kantonalen Durchschnitt 2448 Franken pro Einwohner. Am höchsten ist sie wie im Vorjahr im Wahlkreis See-Gaster mit 2914 Franken. Am anderen Ende der Rangliste findet man erneut das Toggenburg mit 1755 Franken. Das ist ein Plus von lediglich sechs Franken gegenüber dem Jahr 2016.

Das Toggenburg ist der einzige Wahlkreis mit einer Steuerkraft von unter 2000 Franken. Keine einzige Toggenburger Gemeinde erreicht den kantonalen Durchschnitt. Die Toggenburger Gemeinden weisen nur 71,7 Prozent der Steuerkraft auf, die sämtliche Gemeinden im Kanton im Mittel erreichen. Sie fallen damit gegenüber anderen Regionen zurück, denn 2016 haben sie 73,2 Prozent erreicht.

Im Toggenburg steht Lichtensteig an der Spitze

Die finanzkräftigste Gemeinde im Kanton ist Mörschwil mit 4390 Franken. Im Toggenburg steht Lichtensteig mit 2052 Franken an der Spitze, gefolgt von Wildhaus-Alt St.Johann mit 1989 Franken. Bei Lichtensteig ist die Steuerkraft fast unverändert gegenüber 2016, während Wildhaus-Alt St.Johann von 2016 auf 2017 um 60 Franken pro Person zugelegt hat. Knapp dahinter folgt Kirchberg mit 1980 Franken. Gegenüber den 1854 Franken des Jahres 2016 ist das eine markante Verbesserung.

Im Bereich von rund 1700 bis 1800 Franken findet man dicht gedrängt sechs Gemeinden. In absteigender Reihe sind es Bütsch­wil-Ganterschwil, Lütisburg, Ebnat-Kappel, Wattwil, Oberhelfenschwil und Nesslau. Auffällig ist dabei, dass Bütschwil-Ganterschwil, Nesslau, Lütisburg und Wattwil einen Rückgang der Steuerkraft hinnehmen müssen.

Das Schlusslicht bei der Steuerkraft ist Hemberg mit 1355 Franken pro Einwohner. Das ist ein Plus von 94 Franken. In Neckertal sind es 1393 (minus 63 Franken) und in Mosnang 1533 (minus drei) Franken. Wenn man auf die Steuerkraft abstellt, kann man den Einfluss unterschiedlicher Steuerfüsse ausschalten.

Lütisburg ist die Nummer eins im Wahlkreis

Anders sieht das Bild aus, wenn man die Nettoverschuldung pro Einwohner berücksichtigt. In dieser Rangliste liegt Lütisburg im Toggenburg im Jahr 2017 mit einem Nettovermögen von 2951 Franken pro Einwohner an der Spitze. Gegenüber 2016 ist das ein Zuwachs von 57 Franken. Lütisburg belegt damit unter allen St.Galler Gemeinden Platz fünf. Kantonaler Spitzenreiter bei der Nettoverschuldung ist Balgach mit einem Nettovermögen von 4361 Franken pro Einwohner.

An zweiter Stelle im Toggenburg folgt Wildhaus-Alt St. Johann mit einem Nettovermögen von 1364 Franken pro Person. Das ist eine Verbesserung von 367 Franken von 2016 auf 2017. In Nesslau hat das Nettovermögen letztes Jahr hingegen von 787 auf 451 Franken pro Person abgenommen. Die vierte Gemeinde im Toggenburg, die ein Nettovermögen besitzt, ist Wattwil. Ende 2017 waren es 286 Franken pro Einwohner. 2016 hatte Wattwil noch eine Nettoschuld von 169 Franken pro Person verbucht.

Deutliche Verbesserung in Kirchberg

Praktisch schuldenfrei war Ende 2017 Kirchberg mit Verbindlichkeiten von 27 Franken pro Einwohner. 2016 waren es noch 540 Franken gewesen. Die Verbesserung ist recht deutlich. Auch die Gemeinde Ebnat-Kappel hat die Vermögenssituation von 2016 auf 2017 stark verbessert. Die Nettoverschuldung sank von 938 auf 447 Franken pro Person.

Bütschwil-Ganterschwil verzeichnete letztes Jahr eine Nettoschuld von 1456 Franken pro Einwohner. Das sind 136 Franken mehr als im Jahr 2016. In Oberhelfenschwil erreichte die Nettoverschuldung letztes Jahr 1867 Franken. Gegenüber 2016 ist das ein Rückgang von 408 Franken. Auch in Hemberg ging die Nettoverschuldung im Jahr 2017 zurück, von 2480 auf 2355 Franken. Das ist eine Verbesserung um 125 Franken pro Einwohner.

Situation in Neckertal fast unverändert

In Mosnang erreiche die Nettoverschuldung am Ende des vergangenen Jahres 3056 Franken pro Person. Das ist eine Zunahme von 912 Franken pro Person im Vergleich zu Ende 2016. In Neckertal änderte sich praktisch nichts. Die Nettoschulden pro Einwohner nahmen von 3583 auf 3595 Franken zu.

Stärker war der Anstieg bei Lichtensteig. Ende 2016 hatten die Nettoschulden 5008 Franken pro Einwohner erreicht. Ende letzten Jahres waren es 5716 Franken. Damit ist Lichtensteig die am höchsten verschuldete Gemeinde im Toggenburg.

Wenn man den ganzen Kanton ansieht, hat Degersheim die grössten Verbindlichkeiten pro Person. In der Grafik stellen Minuszeichen bei den Zahlen für die Nettoschulden ein Nettovermögen dar.