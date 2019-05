Viel Wasser in der Thur +++ Keller in Unterwasser geflutet +++ Feuerwehr ergreift Schutzmassnahmen Der starke Regen der letzten Stunden hat im oberen Toggenburg zu ersten Schäden geführt. Die Feuerwehr hat Hochwasserschläuche ausgelegt. Ruben Schönenberger

Viel Wasser in der Thur bei Unterwasser. (Bild: Sabine Camedda)

Die starken Regenfälle der vergangenen 24 Stunden haben viel Wasser in die Thur gebracht. Dieses führt zu ersten Problemen. «Um 2.40 Uhr erreichte uns der erste Alarm», sagte Markus Wenk, Kommandant der Feuerwehr Wildhaus-Alt St.Johann, am Dienstagmorgen. In Unterwasser drang Wasser in einen Keller ein, die Feuerwehr musste dieses abpumpen.

«Wegen des hohen Wasserstands der Thur haben wir dann Sofortmassnahmen ergriffen», sagte Wenk weiter. Entlang des Flusses hat die Feuerwehr Hochwasserschläuche ausgelegt, die das Wasser kanalisieren sollen. Ob das genügt, komme auf die Wetterentwicklung an. «Bleibt es so wie jetzt, sollte es ausreichen», so Wenk. Die Feuerwehr beobachte das Wetter aber weiter und hält weiteres Material wie Sandsäcke bereit.

Über 50 Millimeter Regen in Starkenbach

In den letzten 24 Stunden fielen verbreitet über 50 Millimeter Regen, so auch in Starkenbach, wie Meteo Schweiz feststellte.

Auch über Nacht fiel gebietsweise nochmals viel #Regen. In den letzten 24h in den östlichen #Voralpen verbreitet über 50 Millimeter. #nass ^is pic.twitter.com/uEFInxMU5H — SRF Meteo (@srfmeteo) May 21, 2019