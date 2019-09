Viehschau in Wattwil: Der begehrteste Titel geht an Perla 27 Landwirte des Viehzuchtvereins Wattwil führten über 650 Tiere zum Schauplatz bei der Markthalle auf. Peter Jenni

Perla von Florian Künzle eroberte den begehrtesten Titel «Miss Wattwil». Erika und Lydia Bösch amten als Ehrendamen. (Bild: Peter Jenni)

Teils schon am frühen Morgen machten sich die Landwirte mit ihren Herden aus allen Richtungen auf den Weg, um möglichst pünktlich ihr Ziel, die Toggenburger Markthalle, zu erreichen. Umso sennischer die Auffuhren, desto mehr Freude herrschte bei den Zaungästen ob des Spektakels. Natürlich freuten sie sich nicht nur an den schönen Herden, sondern ebenso an den Frauen, Männern und Kindern in ihren Trachten.

Beim Schauplatz wurden die Tiere in 48 Abteilungen eingereiht, ehe die «Umbinder» in Aktion traten. Auf Geheiss der Experten mussten sich die Tiere innerhalb der Abteilungen umbinden, was ihren Namen rechtfertigt. Währenddessen zogen es die meisten Landwirte und die Frauen vor, sich in der Festwirtschaft zu stärken und mit Bekannten ihre Gedanken auszutauschen. Da hielten es die Kinder nicht lange aus und schon war der für die Preisvergabe vorbereite Sägemehlring in eine Schwingerarena verwandelt, wo sie sich tummeln konnten.

Präsentation der Kinder: «Nutztiere der Schweiz»

Einmal mehr waren wieder Kinder der Schule Wattwil-Krinau mit ihren Lehrkräften anwesend. Unter dem Titel «Nutztiere der Schweiz» präsentierten sie viel Wissenswertes. «Seit vielen Jahren funktioniert die Zusammenarbeit Viehzuchtverein und Schule einwandfrei», betonte OK-Präsident Peter Fritsche. Gegen Mittag füllte sich die Markthalle fast bis auf den letzten Platz und die vielen Helferinnen der Festwirtschaft hatten alle Hände voll zu tun. Zum Dessert präsentierten Bauernfrauen Süssigkeiten. Angestellte aus nahen Betrieben und Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner mischten sich unters Volk und genossen das Mittagessen.

Christine von Niklaus Looser wurde zur «Miss OB» gekürt. Ebenfalls im Bild ist Livia. (Bild: PD)

Wahrlich eine heikle Aufgabe

Dann war es an Peter Fritsche, Speaker Werner Giezendanner, Präsident des Viehzuchtvereins (VZV) Wattwil und Willi Häne vom VZV, der das Büro managte. Die Hauptarbeit stand dem Expertenteam bevor: Johann Roth, Wildhaus; Martin Hochreutener, Eggersriet; Roman Schirmer, Goldingen und Heiri Stricker, Mörschwil, sowie den Jung-Experten Patrizia Hobi, Flums und Dominik Sutter, Appenzell. Sie hatten die Aufgabe, fünf Titel zu vergeben, vier Präsentationen vorzunehmen und die beiden Missen OB und Wattwil zu wählen. Wahrlich eine heikle Aufgabe, da es bei der Titelvergabe meist nur um Nuancen geht, die entscheiden.

Flora von Urs Wittenwiler erhielt den Preis «Schöneuter ältere Kühe». (Bild: Peter Jenni)

Die Experten waren voll des Lobes, ob der Tiere von bester Qualität. Experte Roman Schirmer machte dem OK ein Kompliment für die Organisation. Und er gratulierte er den Landwirten für ihre herrlichen Tiere, die ihnen präsentiert wurden.

Die Sieger der einzelnen Kategorien