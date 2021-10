Viehschau «Damit haben wir nun gar nicht gerechnet»: Die Miss Oberhelfenschwil 2021 heisst «Erna» Rund 400 Tiere sind an der gestrigen Viehschau auf dem Platz, herausragend sind dabei viele Braunviehkühe und Rinder. Herausgestochen hat aber die vierjährige «Erna», die Richter ernennen sie zur neuen Miss.

Stefanie und Mathias Jud (Necker) freuen sich mit «Erna» über den Titel Miss Oberhelfenschwil 2021. Bild: Christoph Heer

Es seien allesamt ansprechende Tiere, loben die Richter an der Viehschau und geben ihr Kompliment an alle Landwirte weiter. Auch hierbei werden eine Rinderchampion, eine Erstmelkchampion, die beste Mutter-Tochter Verbindung, oder eine Siegerin in der Kategorie Schöneuter, erkoren.

Am Schluss der fast zweistündigen Ringauffuhr, der Höhepunkt: die Wahl zur neuen Miss Oberhelfenschwil. Und da entscheiden ganz kleine Nuancen und Details für «Erna», aus dem Stall von Mathias und Stefanie Jud (Necker). «Damit haben wir nun gar nicht gerechnet. Klar, man hofft, aber dass dann der Sieg an unsere «Erna» geht, ist unglaublich», sagt Matthias Jud nach der Siegerehrung.

Seine neue Miss sei im Stall die Gemütlichkeit pur. «Eine wunderbare Kuh und nun auch Titelträgerin, super», freut sich das Ehepaar.

Selten so ein Grossandrang

Auch diese Viehschau entfiel im vergangenen Jahr coronabedingt. Umso schöner also, dass solche traditionellen Anlässe wieder durchgeführt werden. Richard Tobler freut sich als OK-Chef besonders. «Selten war der Publikumsaufmarsch so gross und zu diesem herrlichen Wetter braucht man gar nichts zu sagen. Dazu kommt die wirklich hohe Qualität der rund 400 Tiere hier. Starke Kühe und ein vereintes Dorf, so soll das sein.»

Mathias Jud nimmt von OK-Chef Richard Tobler (rechts) die Gratulationen entgegen. Die neue Miss Oberhelfenschwil «Erna» freut sich im Stillen. Bild: Christoph Heer

Tatsächlich strömt fast die ganze Gemeinde auf das Areal. Kinder und Erwachsene verfolgen gespannt das Treiben und die Wahlen, aber nicht, ohne vorher eine Wurst vom Grill, oder ein Stück Kuchen gegessen zu haben. Und wer sich wirklich für die Tiere interessiert, der weiss jetzt was ein Voreuter, ein gutes Fundament, ein ausgeglichener Rahmen, ein guter Winkel, oder hervorragende Euteranlagen, sind.

Den Organisatoren gebührt ein grosses Lob. Die Viehschau-Wahlen, wie auch die Festwirtschaft, funktionieren nämlich auf kleinstem Raum, so kann der Besucher von den Sitzbänken aus, die Tiere betrachten, die Gemütlichkeit geniessen und Freundschaften pflegen.