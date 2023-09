Hoch oben in der Luft sind sie die Minderheit: Ballonpilotinnen. An den Toggenburger Ballontagen sind in den 22 Teams nur vier Frauen am Brenner. Eine erfahrene Pilotin aus dem Thurgau und eine in Ausbildung erzählen in unserer Videoreportage von ihrer Faszination und den Gründen für ihre Seltenheit in diesem Sport.