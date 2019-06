Verunfallt und nach Hause gegangen – Polizei hat Lenker ausfindig gemacht In der Zeit zwischen Pfingstsonntag und Pfingstmontag ist auf der Uznacherstrasse in Ricken ein 24-jähriger mit seinem Auto verunfallt. Er entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er konnte jedoch später von der Kantonspolizei St.Gallen ausfindig gemacht werden.

Mitarbeiter der Kantonspolizei St.Gallen konnten den Unfallverursacher ausfindig machen. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)

Der 24-Jährige Autolenker fuhr gemeinsam mit zwei Kollegen auf der Eggstrasse von Chamm in Richtung Wattwil. Bei der Verzweigung zur Uznacherstrasse wollte er rechts abbiegen und parkieren. Die dortige Rechtskurve bei der Einmündung zum Parkplatz dürfte er gemäss eigener Aussage zu schnell befahren haben, weshalb das Auto auf dem Kies der Parkplatzeinmündung zu weit nach links und schliesslich über den Strassenrand hinaus geriet.

Wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung weiter schreibt, fuhr das Auto von dort aus eine steile Böschung bis zur Uznacherstrasse hinunter. Beim Aufprall auf die Strasse wurde das Auto beschädigt. Der 24-Jährige fuhr weiter in Richtung Ricken und dann wieder die Böschung hoch. Anschliessend fuhr der Mann in Richtung Gommiswald, stellte sein Auto ab und liess sich gemeinsam mit seinen Mitfahrern abholen und nach Hause fahren.

Eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen konnte den 24-Jährigen später ausfindig machen. Dem Mann wurde eine Blut- und Urinprobe entnommen. Derzeit wird abgeklärt, ob er das Auto in fahrunfähigem Zustand fuhr. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1500 Franken. Der Drittschaden beläuft sich auf etwa 200 Franken. (kapo)