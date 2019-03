Spitalregion Fürstenland-Toggenburg rechnet mit 6,7 Millionen Franken Verlust Die Spitalregion Fürstenland-Toggenburg machte 2018 rund 6 Millionen Franken Verlust. Im laufenden Jahr soll das Defizit noch etwas grösser werden. Felix Sennhauser, Verwaltungsratspräsident der Spitalverbunde, betonte die Flexibilität des Verbundes. Martin Knoepfel

Der Neubautrakt des Spitals Wattwil wurde im Juni 2018 eingeweiht. Aus den neuen Patientenzimmern geniesst man eine schöne Aussicht aufs Thurtal. (Bild: Ralph Ribi)

Am Freitag fand die Medienkonferenz zu den Jahresabschlüssen der St.Galler Spitäler im Kantonsspital statt.

Die Spitalregion Fürstenland-Toggenburg (SRFT) erzielte letztes Jahr laut CEO René Fiechter Erträge von 104,647 Millionen Franken. Das ist etwa zwei Millionen Franken weniger als erwartet.

Der Tarmed-Eingriff des Bundesrats habe die Einnahmen im Vergleich zum Budget um rund eine Millionen Franken verringert. 0,7 Millionen Franken unter Budget lägen die Einnahmen aus den Patienten mit Zusatzversicherung, lautete die Erklärung dafür, dass die Erträge tiefer als budgetiert ausgefallen sind.

Tarmed existiert seit 2004 Die Tarifstruktur Tarmed (für «tarif médical») dient der Abrechnung von ambulanten Leistungen in Arztpraxen und in Spitälern mit einem Einzelleistungstarif. Sie erlaubt eine bessere Vergleichbarkeit über die Kantonsgrenzen hinaus. Die Tarifstruktur Tarmed existiert seit 2004. Die Tarmed wurde von den Organisationen der Ärzte, der Krankenkassen und der Spitäler sowie von der Medizin-Tarif-Kommission der Sozialversicherungen ausgearbeitet. Für die Abrechnung werden die Taxpunkte aus der Tarifstruktur mit den kantonal unterschiedlichen Taxpunktwerten multipliziert. Die Tarifstruktur Tarmed umfasst rund 4500 Einzelleistungspositionen. Auf den 1. Januar 2018 verfügte der Bundesrat verschiedene Änderungen bei der Tarmed. Davon versprach er sich Kostenreduktionen von rund 470 Millionen Franken im Jahr für die Patienten, entsprechend 1,5 Prozent der Krankenkassenprämien. (pd)

Starke Zunahme bei den ambulanten Patienten

Die Zahl der ambulanten Patienten in der SRFT stieg laut René Fiechter wegen der neuen Notfallstation mit Praxis in Wil stark, während die Zahl der stationären Patienten nur geringfügig von 8094 auf 8187 Austritte zulegte, dies ohne die Patienten aus der Alkohol-Kurzzeit-Therapie. Budgetiert waren 8457 Personen.

René Fiechter, CEO der SRFT. (Bild: PD)

Inklusive der Personen in der Alkohol-Kurzzeit-Therapie, aber ohne Wiedereinweisungen stiegen die Austritte von 2017 auf 2018 von 8259 auf 8331 Personen. Dank neuen Dienstleistungen und dem Neubautrakt in Wattwil habe man sich mehr erhofft, räumte René Fiechter ein.

Ein Regionalspital könne als Faustregel ab 6000 Patienten pro Jahr rentabel betrieben werden. Das sagte der CEO der Spitalregion Linth, der ebenfalls an der Medienkonferenz anwesend war, in anderem Zusammenhang.

Umsatz bleibt hinter Wachstum der Patientenzahl zurück

Sinkend war auch der Schweregrad (CMI) der in der SRFT behandelten Patienten, was sich auf die Einnahmen auswirkt. (Auf der anderen Seite hat das Kantonsspital St.Gallen 2018 von einem höheren Schweregrad als erwartet profitiert.)

Laut Barbara Anderegg, Mediensprecherin der SRFT, hat die Entwicklung aber nichts damit zu tun, dass in Wattwil weniger operiert wird als früher. Die Zahl chirurgischer Patienten in der SRFT stieg laut Barbara Anderegg letztes Jahr im Vergleich zu 2017. Diese Patienten hätten tendenziell einen höheren CMI, was sich auf den durchschnittlichen CMI in der Spitalregion auswirke.

Das Umsatzwachstum der SRFT im ambulanten Bereich blieb im Jahr 2018 hinter dem Wachstum der Frequenzen zurück. Die Frequenzen stiegen im Jahresvergleich von 51'095 auf 60'161 Personen. Der Umsatz legte um 5 Prozentpunkte zu.

Anstieg des Defizits um rund fünf Millionen

Das Defizit der SRFT stieg letztes Jahr auf 6,034 Millionen Franken. Budgetiert waren 1,334 Millionen Franken. 2017 hatte das Defizit der SRFT bei 980'000 Franken gelegen.

Der Personalaufwand war letztes Jahr mit 71,809 Millionen Franken zwar höher als budgetiert, doch liegt die Differenz im Streubereich der Prognosen. Die Personalfluktuation in der SRFT sei auf dem tiefsten Wert seit fünf Jahren angelangt, freut sich René Fiechter.

Höhere Abschreibungen als Folge von Investitionen

Der Sachaufwand erreichte letztes Jahr 34,175 Millionen Franken statt der budgetierten 31,158 Millionen Franken. René Fiechter erklärt das unter anderem mit nicht aktivierbaren zusätzlichen Ausgaben und mit Einlagen in die Pensionskasse.

In Wil habe man 10 und in Wattwil 55 Millionen Franken investiert, sagte er. Das habe die Abschreibungen um zwei Millionen Franken erhöht. Die nicht aktivierbaren zusätzlichen Ausgaben sind laut René Fiechter vor allem in Wattwil angefallen.

«Entscheid über definitiven Baustopp beim Kantonsrat»

Fürs laufende Jahr erwartet René Fiechter, dass das Defizit der SRFT auf 6,71 Millionen Franken steigt, dies bei leicht sinkenden Erträgen. Die Ebitda-Marge soll sich von -1,3 Prozent auf -0,6 Prozent etwas verbessern.

Da stellt sich die Frage, ob die verfügte «Denkpause» beim Ausbau des Spitals Wattwil zum definitiven Baustopp mutiert. Barbara Anderegg antwortete darauf, dass der Entscheid über den definitiven Baustopp beim Kantonsrat liege, wobei ein fakultatives Referendum möglich sei.

«Zulässigkeit von Schadenersatzforderungen muss juristisch abgeklärt werden»

Die Verträge, die 2016 und 2017 abgeschlossen worden seien, umfassten das ganze Projekt bis und mit Etappe 4, antwortete Barbara Anderegg auf eine entsprechende Frage des «Toggenburger Tagblatts». Nach Bekanntwerden der Denkpause seien keine zusätzlichen Verträge mehr abgeschlossen respektive keine zusätzlichen Bestellungen mehr ausgelöst worden, hiess es weiter.

Vertraglich sind nach Auskunft der Mediensprecherin der SRFT keine Konventionalstrafen festgelegt worden. Die Zulässigkeit von Schadenersatzforderungen nach geltendem Recht müsse juristisch abgeklärt werden.

Präsident weist auf zu tiefe Ebitda-Margen hin

Felix Sennhauser, Verwaltungsratspräsident der Spitalverbunde des Kantons St. Gallen, wies allerdings an der Medienkonferenz vom Freitag mehrfach auf seiner Ansicht nach ungenügende Ebitda-Margen hin. Die Spitäler würden Ebitda-Margen von acht bis zehn Prozent benötigen, um nachhaltig finanziert zu sein, betonte er.

Felix Sennhauser, Präsident des Verwaltungsrats der St.Galler Spitalverbunde. (Bild: pd)

Ebitda ist die Abkürzung für «Earnings before interests, taxes, depreciations and amortisations», also Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Amortisationen von Goodwill. Man kann den Ebitda auch als operativen Gewinn bezeichnen.

Augenmerk auf die SRFT

In einem Verbund sei man flexibel, was man an welchen Standorten anbiete, unterstrich der Verwaltungsratspräsident. Man habe schon ein spezielles Augenmerk auf die SRFT.

Die Möglichkeit für rasche Veränderungen im Rahmen der Strategie bestehe, sagte Felix Sennhauser. Verschiedene Szenarien würden erarbeitet und im April dem Verwaltungsrat vorgelegt, ergänzte René Fiechter, allerdings ohne weitere Details auszuführen.

Notfall in Wattwil als Beispiel für geringe Nutzung genannt

Für Felix Sennhauser lautet die Frage, welche Vorhalteleistungen man sich an welchen Standorten noch leisten kann. Als Beispiel nannte er erneut den Notfall in Wattwil, der im Mittel von 1,7 Personen pro Nacht genutzt werde. Für ihn hat die Anpassung an die Nachfrage hohe Priorität im Sanierungsprojekt.