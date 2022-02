Speerspitz/Seitenblick Versuchen und scheitern Gemüse im Supermarkt einzukaufen ist einfach und man ist sicher, dass man auch findet, was man gerne möchte. Wer selbst Gemüse anbaut, hat hingegen keine Garantie, dass alles wächst und eine schöne Ernte eingefahren werden kann. Gärtner bringt aber viel Befriedigung und Zufriedenheit. Urs M. Hemm Drucken Teilen

Ein Schneckenzaun ist eine natürliche Methode, ungeliebte Besucher abzuwehren. Bild: Niz / BLZ

Obwohl meine Frau und ich durchaus behaupten können, grüne Daumen zu haben, war unser erstes Gartenjahr mehr von Experimenten denn von Wissen geprägt. Wann muss ein bestimmtes Gemüse gesät werden, damit es rechtzeitig erntereif ist? Welche Pflanze verträgt eine andere Sorte in direkter Nachbarschaft und welche gar nicht und wie kann man sich als Gärtner gegen nützliche, aber dennoch manchmal leidige Insekten auf möglichst natürliche Art und Weise wehren?

Viele dieser Fragen konnten wir im Internet oder durch Gespräche mit Gartenprofis klären. Dennoch spielen auch die Lage und vor allem die Witterung eine entscheidende Rolle, ob sich Erfolg einstellt oder ob das einstmals liebevoll gepflanzte Gemüse im Kompost statt auf dem Teller landet. Unser erstes Gartenjahr war also gezeichnet von try and error – also von Versuchen und Scheitern.

Es bleibt jedoch festzustellen, dass wir zu grossen Teilen Erfolge verbuchen konnten: Beispielsweise Bohnen, Erbsen, Salate, Zwiebeln, Lauch, Karotten, Fenchel oder Kürbis gediehen hervorragend und bescherten uns tolle Gerichte, was uns auch mit ein wenig Stolz erfüllte. Anderes, in erster Linie verschiedene Tomatensorten, fielen der schlechten Witterung während des letzten Sommers zum Opfer.

Dass Tomaten bei vielen anderen Gärtnern ebenfalls im vergangenen Jahr keine Ernte brachten, war zwar eine gewisse Genugtuung. Denn es zeigte uns, dass wir zumindest nicht alles falsch gemacht haben. Zuzusehen, wie liebevoll gehegte Pflanzen noch am Strauch verschimmeln, ist aber für jeden Hobbygärtner schlimm.

Jetzt, da der Sturm der vergangenen Nacht hoffentlich auch die letzten Schneewolken vertrieben hat, sind meine Frau und ich bereits wieder auf dem Sprung, unseren Garten für die kommende Saison parat zu machen. Im letzten Jahr haben wir vieles richtig, aber auch Fehler gemacht. Wir werden sicherlich wieder einiges ausprobieren, was entweder von Erfolg gekrönt sein wird oder uns eine Missernte beschert.

Hauptsache, dass im kommenden Sommer das Wetter mitspielt. Dann reichen die Tomaten diesen Sommer vielleicht zumindest für eine Portion Insalata Caprese.