Versammlung FDP Toggenburg verabschiedet Kilian Looser als Kantonsrat: «Wir sind sicher, dass sein politisches Wirken weitergeht» Der Wechsel im Kantonsrat sowie das Referat von Regierungsrat Beat Tinner zum Innovationspark Ost prägten die HV der FDP Toggenburg.

Regierungsrat Beat Tinner, die neue Kantonsrätin Andrea Abderhalden-Hämmerli und alt Kantonsrat und Nesslauer Gemeindepräsident Kilian Looser (von links). Bild: Adi Lippuner

Seit 2015 vertritt Kilian Looser, Gemeindepräsident von Nesslau, das Toggenburg im Kantonsrat. An der Hauptversammlung der FDP Toggenburg vom Montagabend im «Johanneum» in Neu St.Johann wurde er offiziell verabschiedet. «Er ist ein Macher, stellt seine Person nie in den Vordergrund und zeichnet sich durch Fleiss, Ausdauer, Hartnäckigkeit und Kompetenz aus», betonte sein langjähriger Wegbegleiter, der Nesslauer FDP-Ortsparteipräsident Urs Frei.

«Als Parlamentarier hat er seinen Wählern gedient und wir sind sicher, dass sein politisches Wirken weitergeht.»

Seine Nachfolgerin, Andrea Abderhalden-Hämmerli, erreichte bei den letzten beiden Kantonsratswahlen jeweils den ersten Ersatzplatz und wird nun das Mandat übernehmen.

Die statutarischen Geschäfte konnten an der Versammlung in Rekordzeit erledigt werden. Bei der Gesamterneuerung der Parteileitung wurden Simon Seelhofer (Präsident), Andrea Abderhalden-Hämmerli (Aktuarin), Tobias Kobelt (Kassier), Ruben Schuler (Vizepräsident), Kilian Looser, Imelda Stadler und Nicolas Stillhard für eine weitere Amtsdauer bestätigt. Der Jahresbericht des Präsidenten fiel kurz aus, konnten doch im von der Pandemie geprägten Jahr keine Veranstaltungen durchgeführt werden. Hansjörg Huser, langjähriges FDP-Mitglied und Präsident des Vereins Johanneum – und damit Gastgeber für die Versammlung – stellte die Institution als Kompetenzzentrum für Menschen mit Beeinträchtigung vor.

Standorte in St.Gallen und Buchs

Geht es um den Innovationspark Ost, ist bei Regierungsrat Beat Tinner die Begeisterung für diesen Meilenstein der Ostschweiz und dem Fürstentum Liechtenstein zu spüren. Er zog gleich zu Beginn seines Referats eine Verbindungslinie zu Kilian Looser. Zusammen mit zwei weiteren Interpellanten hat dieser im Jahr 2019 einen Vorstoss eingereicht und bei der St.Galler Regierung nachgefragt, wann denn nun endlich der nationale Innovationspark nach St.Gallen komme.

Seit April ist klar, dass die Ostschweiz einen Innovationspark mit dem Hauptstandort in St.Gallen, gleich neben der Empa, und einem Aussenstandort in Buchs erhalten wird. «Die breite Unterstützung in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft ist vorhanden und seitens der öffentlichen Hand stehen Kanton und Stadt St.Gallen, die Kantone Thurgau, beide Appenzell und das Fürstentum Liechtenstein hinter dem Projekt», sagte Beat Tinner.