Vernissage Wattwiler Jugendliche haben bei älteren Ansässigen nachgefragt, wie es früher war – daraus entstand ein Buch 18 Schülerinnen und Schüler, 36 Geschichten, ein Buch: Am Freitagabend feierten die «Wattwiler Geschichten» Vernissage.

Die Vernissage der «Wattwiler Geschichten» fand auf dem Bräkerplatz statt. Bild: Josef Bischof

Wattwil ist vor 1125 Jahren erstmals urkundlich erwähnt worden. Die Schulgemeinde Wattwil-Krinau hat zu diesem Jubiläum im Rahmen einer Sonderwoche 18 Schülerinnen und Schüler als Reporter eingesetzt. Sie haben sich bei älteren Einwohnerinnen und Einwohnern nach Erwähnenswertem aus früheren Zeiten erkundigt. 36 Geschichten sind so zusammengekommen und in einem Buch festgehalten worden. Am Freitagabend ist es auf dem Bräkerplatz vorgestellt worden.

Erlebte Geschichten prägen die Geschichte

«Wattwiler Geschichten entstehen immer dann, wenn Wattwiler zusammen sind». So hat Norbert Stieger, Präsident der Schulgemeinde Wattwil-Krinau, seine Ansprache an die Schüler und die zahlreich erschienen Erwachsenen eingeleitet. In den 1125 Jahren der örtlichen Geschichte hätten unzählige Menschen Geschichten gelebt und erlebt und damit die Geschichte der Gemeinde geprägt. In die Geschichtsbücher seien nur wenige Namen eingegangen:

Norbert Stieger, Schulpräsident Wattwil-Krinau Bild: Josef Bischof

«Dennoch haben alle mit ihrer Persönlichkeit, ihrem Wirken und ihrem Leben die Geschichte Wattwils massgeblich geprägt.»

Der Schulpräsident ergänzte, dass «Menschen wie du und ich» das auch heute noch täten. Damit spannte er den Bogen zum Büchlein «Wattwiler Geschichten». Darin seien genau solche Menschen porträtiert worden. Die Geschichten dieser Menschen könnten stellvertretend für andere stehen, aber alle diese Menschen hätten mit ihrem Leben die Geschichte Wattwils bestimmt und würden sie zum Teil noch weiter bestimmen.

Symbolfigur «Watto» liest vor

Das Spektrum der porträtierten Persönlichkeiten ist breit. Mit Ausnahme von Ulrich Bräker, der im 18. Jahrhundert gelebt hat, werden Persönlichkeiten aus den letzten Jahrzehnten vorgestellt. Robert Ammann, Schüler der 3. Sekundarklasse, trug seinen Bericht im Kostüm von «Watto», der Symbolfigur des Jubiläumsjahres, vor. Die porträtierte Person war Markus Abderhalden von der Bäckerei Abderhalden. Man erfuhr unter anderem, dass dieser in 30 Jahren über 100 Lehrlinge ausgebildet hat.

Robert Ammann las eine seiner Geschichten im Kostüm der Symbolfigur «Watto» vor. Bild: Josef Bischof

Viele der weiteren Berichte schildern den immensen gesellschaftlichen Wandel. Auch wirtschaftlich hat sich einiges verändert. In der Landwirtschaft etwa ist die Handarbeit von Maschinen und Computern abgelöst worden. Und Cilli Reiser-Stefani schreibt von ihrer Betroffenheit bei der Betriebsschliessung der Textilfabrik Heberlein.

Der Schlorzifladen durfte nicht fehlen

Ein gutes Zeugnis ist den Schülerinnen und Schülern von ihrem Coach Pascal Walther von der Agentur «2plus» ausgestellt worden. Sie hätten sich mit Eifer und Ausdauer an die Arbeit gemacht und überraschende Resultate abgeliefert. Die jungen Autorinnen und Autoren lasen im Anschluss an die Vernissage ihre Geschichten in verschieden Geschäften vorgelesen. Mit Bläsergruppe, Gerstensuppe und Schlorzifladen schloss die Veranstaltung.