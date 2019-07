Verkehrsverein Ebnat-Kappel versieht rote Ruhebänkli mit neuem Logo Sie stehen entlang von Wanderwegen und Strassen – die Ruhebänkli. Die neusten dieser Bänkli zeigen sich mit einer neuen Beschriftung des Verkehrsvereins Ebnat-Kappel. Sabine Camedda

Niko Gerig besichtigt im Juggen das erste Bänkli mit dem neuen Logo des Verkehrsvereins Ebnat-Kappel. (Bild: Sabine Camedda)

Die roten Ruhebänkli in Ebnat-Kappel sind so etwas wie Kult, und bei der Bevölkerung und den Wanderern sehr beliebt. Darum ist der Verkehrsverein Ebnat-Kappel besorgt, dass sich die zahlreichen Bänkli entlang der Wanderwege und der Strassen im Dorf in einem guten Zustand präsentieren.

So werden immer wieder auch alte Ruhebänke abgebaut und durch neue ersetzt, wie vor kurzem im Juggen. «Dieses Bänkli ist ein besonderes, denn es ist als erstes mit dem neuen Logo des Verkehrsvereins Ebnat-Kappel dekoriert», sagt Niko Gerig.

Der Inhaber der Grafik- und Werbeagentur Nord Interaktive ist nicht nur Vorstandsmitglied des Verkehrsvereins, er hat das neue Logo entwickelt. «Als Ebnat-Kappler freue ich mich ganz besonders, dass ich dieses neue Logo entwickeln durfte», sagt er.

Ganzes Bänkli ist «Made in Ebnat-Kappel»

Beim Unterhalt der Ruhebänke arbeitet der Verkehrsverein Ebnat-Kappel mit der Werkstatt im Rosengarten zusammen. Die Menschen mit Beeinträchtigung, die dort einer Arbeit nachgehen, reparieren die kaputten Bänkli oder stellen neue her und montieren sie an ihrem Standort.

Niko Gerig schätzt diese Zusammenarbeit sehr und ist stolz darauf, dass diese Bänkli so als «Made in Ebnat-Kappel» bezeichnet werden können.