Verkehrsunfall in Lütisburg-Station: 51-jährige E-Bike-Fahrerin kollidiert mit einem Traktor und stirbt noch am Unfallort – die Kantonspolizei ordnet ein

Am Montag ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor mit Anhänger und einem E-Bike gekommen. Die 51-Jährige E-Bikerin verstarb am Unfallort. Unfälle mit E-Bikes würden in der Tendenz zunehmen, erklärt die Kantonspolizei St.Gallen. Dies habe auch mit dem Alter der Fahrerinnen und Fahrer zu tun.