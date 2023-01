Verkehrskontrollen Das Toggenburg wird zum Blitzerland – ein Drittel aller mobilen St.Galler Radargeräte sind im Thurtal aufgestellt Seit kurzem stehen drei von zehn mobilen Radargeräten des Kantons St.Gallen auf derselben Verkehrsachse im Toggenburg. Gemäss einem Kapo-Mediensprecher eine aussergewöhnliche Situation.

Das Radargerät in Ulisbach bleibt noch bis Ende Januar. Bild: Beat Lanzendorfer

Für Schnellfahrer im Toggenburg mögen sie ein Ärgernis sein, für die Anwohnenden, die unter den schnellen Autos leiden, ein Segen: Drei von zehn mobilen Radargeräten der Kantonspolizei St.Gallen stehen derzeit auf der Verkehrsachse zwischen Nesslau und Bütschwil-Ganterschwil. Eines in Bütschwil, eines in Neu St.Johann und eines in Ulisbach.

Fast ein Drittel aller mobilen Blitzkästen des Kantons im Toggenburg – das wirft Fragen auf. Nehmen es die Bewohnerinnen und Bewohner im Tal etwa nicht so genau mit der Geschwindigkeit? Oder warum hat die Kantonspolizei diese Standorte gewählt?

Kapo-Mediensprecher Florian Schneider gibt Auskunft:

«Es ist tatsächlich aussergewöhnlich, dass gleich drei Messanlagen auf derselben Verkehrsachse stehen.»

Der Grund ist jedoch nicht, dass sich die Autofahrer in der Region besonders ungern ans Tempolimit halten.

Die Wahl des Standortes

Bei der Wahl eines mobilen Radarstandortes spielen verschiedene Kriterien eine Rolle. Zum Beispiel Unfallstatistiken. Kommt es an einem Ort zu besonders vielen Verkehrsunfällen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Kantonspolizei dort ein Blitzgerät aufstellt. Dasselbe gilt, wenn Verkehrsstichproben zeigen, dass an einem Ort besonders oft das Tempo überschritten wird. Ebenso spielen die Wünsche von Anwohnenden eine Rolle. Auch diesen kommt die Polizei manchmal nach.

Letzteres trifft etwa auf den Standort in Wattwil zu. Vor drei Jahren stellte die Polizei dort einen Radarkasten auf Wunsch eines Anwohners auf. Nun überprüft die Kapo die Stelle erneut. Auch in Neu St.Johann ist es ein Wiederbewerten, auch dort stand vor rund drei Jahren schon einmal ein Blitzkasten. Jener in Bütschwil dagegen ist erstmals an dieser Stelle. Schneider sagt: «Dort haben wir die Anlage aufgestellt, weil es auf dieser Hauptverkehrsachse viel Verkehr hat. Es gehe letztlich um die Erhöhung der Verkehrssicherheit.»

Der Zufall spielt mit

Dass gerade drei der temporären Blitzkästen im Toggenburg stehen, hat aber noch einen anderen Grund: Bütschwil liegt in einer anderen Polizeiregion als Wattwil und Nesslau. Und beim Aufstellen der Radargeräte werden die einzelnen Polizeiregionen separat betrachtet. Schneider sagt:

«Wir schauen bei der Standortwahl schon auch über die Regionsgrenze. Aber eine optimale Abstimmung ist nicht immer möglich.»

In gewissem Sinne spiele auch der Zufall eine Rolle.

Zudem, betont Schneider, sei die aussergewöhnliche Radarsituation von kurzer Dauer. Den Blitzkasten in Bütschwil habe die Polizei am Mittwoch dieser Woche aufgestellt. Jener in Neu St.Johann komme nächsten Dienstag wieder weg.