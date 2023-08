Verkehrsberuhigung Rote Köpfe: Das Thema Tempo-30-Zone wird in Bazenheid emotional geführt – die Meinungen gehen dabei weit auseinander Um die Schulwegsicherheit zu gewährleisten, wurden vor einem Jahr die Tempo-30-Zonen in Bazenheid erweitert. Am Donnerstag zog Gemeindepräsident Roman Habrik ein erstes Fazit und nahm Verbesserungsvorschläge seitens der Bevölkerung entgegen.

Um Missverständnissen entgegenzuwirken, sollen beim roten Platz die Rechtsvortritte mit weissen Linien eingezeichnet werden. Bild: Beat Lanzendorfer

Allen Menschen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann. Das Zitat des vor 160 Jahren verstorbenen deutschen Dramatikers Christian Friedrich Hebbel hatte schon zu seiner Zeit Gültigkeit, heute ist es aktueller denn je.

Diese Erkenntnis dürfte dem Kirchberger Gemeindepräsidenten Roman Habrik schon länger bewusst gewesen sein, am Donnerstag wurde sie ihm wieder einmal vor Augen geführt.

Bei der von der Gemeinde organisierten Infoveranstaltung «Tempo-30-Zonen in Bazenheid» gingen die Wogen hoch. Dass das Thema interessiert, zeigte die Besucherbeteiligung. In der Aula des Oberstufenschulhauses an der Flurstrasse wurde es ziemlich eng.

Auf eigene Faust ermittelt

Eigentlich ist die Sachlage klar: An der Notwendigkeit der Tempo-30-Zonen im Bereich Neugasse/Spelterinistrasse/Flurstrasse/Grüenaustrasse zweifelt niemand. Und ein Grossteil ist dem Projekt wohlwollend gesinnt. Bei der Umsetzung hingegen scheiden sich die Geister respektive gibt es so viele Meinungen, wie am Donnerstagabend Menschen vor Ort waren.

Da waren Aussagen zu hören wie: «Die Hindernisse auf den Strassen müssen verschwinden» oder «Wenn ein Unfall passiert, mache ich die Gemeinde verantwortlich.» Andere bemängeln den fehlenden Fussgängerstreifen bei der Einfahrt zur Neugasse an der Wilerstrasse. Dies sei ein potenzieller Gefahrenherd.

Apropos Gefahrenherd: Der «rote Platz» an der Neugasse zwischen Abzweiger Konsum- und Kreuzung Spelterinistrasse sorgte ebenfalls für hitzige Voten. Hier werden der fehlende Fussgängersteifen sowie die nicht vorhandene Strassenmarkierung betreffend Rechtsvortritt bemängelt. Viele Bremsspuren wären der Beweis, dass es hier schon zu heiklen Situationen zwischen Fussgängern und Autos gekommen sei.

Punkto Geschwindigkeitsmessung ging ein Anwesender sogar so weit, dass er sich eine Laserpistole besorgt hatte und auf eigene Faust ermittelte, weil er die Werte des beauftragten Ingenieurbüros anzweifelte. Er fände die Tempo-30-Zone zwar eine gute Sache, leider werde nach seinen Erkenntnissen aber immer noch zu schnell gefahren.

Es gab aber auch Stimmen in der Aula, die nicht alles schlechtredeten. So erklärte Schulrat und Anwohner David Mächler, dass die Hindernisse durchaus Sinn ergeben. An der Bahnhofstrasse hätte es keine und dort würde in der 30er-Zone viel schneller als erlaubt gefahren.

Einfahrt zum Denner-Parkplatz wird kritisiert

Kritik löste auch die Zufahrt zu den Denner-Parkplätzen aus. Hier wird angeregt, das Problem mit einem Einbahnverkehr zu lösen. Die Ausfahrt sollte dabei via Migros-Parkplätze erfolgen. Gemäss Gemeindepräsident Roman Habrik benötigt es dafür Gespräche mit den Grundeigentümern.

Habrik erklärte weiter: «Die jetzigen Tempo-30-Zonen sind noch nicht perfekt, das ist uns klar, wir vom Gemeinderat haben den Anspruch, dies zu verbessern.» Die konkreten Wünsche seitens des Publikums fasste er wie folgt zusammen: Verbesserung bei der Einfahrt Wilerstrasse/Neugasse, Optimierung bei der Parkplatzeinfahrt zum Denner sowie eine Signalisation mit weissen Linien beim «roten Platz», mit der auf den Rechtsvortritt aufmerksam gemacht wird.

Handlungsbedarf gebe es auch bei der Anzahl Hindernissen: «Hier sind wir eher am oberen Limit, es hat durchaus Potenzial, um das eine oder andere wieder abzubauen.» Beibehalten würden hingegen die Fussgängerstreifen im Schul- und Kindergartenbereich.

In Tempo-30-Zonen seien zwar keine Fussgängerstreifen vorgesehen, im Umfeld von Schulhäusern könnten aber Ausnahmen gewährt werden. Im Weiteren wurde angeregt, die Tempo-30-Zonen auf die Müselbacherstrasse auszuweiten. Dasselbe gelte für die Nuetenwilerstrasse, wobei nur ein Teilbereich wohl eher keine Option ist. Vielmehr sollte die Tempo-30-Zone bis zum Ende des Weilers Nuetenwil durchgezogen werden.

Die Bevölkerung wird wieder informiert

Die gewonnenen Erkenntnisse wird Habrik dem Gemeinderat vorlegen. Die Bevölkerung werde wieder darüber informiert, welche Vorschläge erarbeitet worden seien.

Der Grund der Informationsveranstaltung war die Erweiterung der Tempo-30-Zonen im Gebiet Neugasse sowie Spelterini-, Grüenau- und Flurstrasse, die vor rund einem Jahr umgesetzt wurde. Ziel dieser Massnahme war es, die Schulwegsicherheit zu gewährleisten.

Der Gemeinderat hat damals angekündigt, nach dem ersten Betriebsjahr eine Veranstaltung durchzuführen, in der die Bevölkerung Anregungen und Verbesserungsvorschläge einbringen könne. Mit dem Anlass am Donnerstag wurde das Versprechen eingelöst. Der Gemeinderat hatte bereits via «Gmeindsblatt» interessierte Personen aufgefordert. Anregungen bis am 30. Juni einzureichen.