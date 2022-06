ÖFFENTLICHER VERKEHR Rote Zahlen und mehr Schwarzfahrer: Der Busbetrieb BLWE blickt auf ein anspruchsvolles Jahr zurück Der Toggenburger Busbetrieb Lichtensteig-Wattwil-Ebnat-Kappel bekam die Auswirkungen der Coronapandemie zu spüren. Und das deutlich. Diese Zahlen und Fakten stechen beim Blick auf das Jahr 2021 ins Auge.

Einer der BLWE-Busse ist auf dem Weg Richtung Norden. Bild: PD

«Es war vorhersehbar, dass auch das Jahr 2021 im wahrsten Sinne des Wortes an den Reserven zehren wird.» Diese Aussage geht aus dem Geschäftsbericht 2021 des Busbetriebs Lichtensteig-Wattwil-Ebnat-Kappel (BLWE) hervor. Das Unternehmen, für seine blauen Busse bekannt, musste aufgrund der Pandemie mit so manchem kämpfen.

Zu tiefe Frequenz für Taktverdichtung

Eine Verdichtung auf den 15-Minuten-Takt ist geplant. Über den Mittag sollen mehr Busse fahren. Das erweiterte Fahrplanangebot konnte aufgrund fehlender Finanzen beim Kanton aber nicht auf den letzten Fahrplanwechsel umgesetzt werden. «Eine Verdichtung würde dem ganzen Mitteltoggenburg einigen Nutzen bringen» heisst es im Geschäftsbericht.

Ein Thema, das die BLWE im Laufe dieses Jahres besonders beschäftigen wird, ist die Erarbeitung einer E-Bus-Strategie. Unter anderem sei derzeit eine zentrale Überlegung, ob der Betrieb durch Wasserstofftechnologie für den BLWE möglich sei.

Achtmal die Erde umrundet

Eine der erfreulicheren Zahlen in einer sonst eher tristen Jahresbilanz für 2021 ist die Fahrleistung. Insgesamt legten die Busfahrerinnen und Busfahrer eine stolze Strecke von genau 326’393 Kilometer zurück. Dies entspricht einer achtfachen Umrundung der Erde.

Verglichen mit dem ersten Pandemiejahr 2020 konnte der BLWE 2021 einen Anstieg an beförderten Personen verzeichnen. Rund 785'000 Personen wurden letztes Jahr von A nach B gebracht. Das sind gut 200'000 Personen mehr als im Jahr davor. Allerdings sind das auch knapp 200'000 Personen weniger als noch in der Vor-Corona-Zeit

Der BLWE verzeichnete 2021 eine Reduktion an verkauften Fahrttickets. BIld: Gaetan Bally/ Keystone

Verlust kleiner als im Vorjahr

Der gesamte Verkehrsertrag des BLWE lag 2021 bei rund 829'000 Franken. Verglichen mit dem 2019, als der BLWE einen Verkehrsertrag von gut einer Millionen Franken generieren konnte, wird schnell klar: Die Pandemie hat sich spürbar ausgewirkt.

So schloss der BLWE des vergangene Jahr mit einem Minus von rund 156’000 Franken ab. Immerhin konnte er den Verlust vom Jahr 2020, der bei 225’000 Franken lag, verringern.

Weniger Abos verkauf

Auch wenn 2021 insgesamt weniger Tickets verkauft wurden, gab es vereinzelt einen Anstieg bei gewissen Ticketarten. So kauften 16,5 Prozent mehr Personen einen Z-Pass als im vorherigen Jahr. Ebenfalls wurden fast 17 Prozent mehr Einzelbilletts gekauft. Eine leichte Reduktion von 0,13 Prozent gab es bei den Aboverkäufen.

Manche Fahrgäste sparten sich den Weg zum Automaten und kauften erst gar kein Ticket. Die Zahl der Schwarzfahrer stieg innerhalb eines Jahres von 2,4 Prozent (2020) auf 3,6 Prozent (2021). Durch die Pandemie gab es eine starke Reduktion der Stichkontrollen. Wurden 2019 noch rund 10’000 Fahrgäste kontrolliert, lag die Zahl in den Folgejahren bei der Hälfte. Somit ist wahrscheinlich, dass die Dunkelziffer an Schwarzfahrern gerade in der Pandemiezeit hoch war.