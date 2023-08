Verkehr Frist für Referendum gegen flankierende Massnahmen in Bütschwil läuft – Mitte stärkt Kanton und Gemeinde den Rücken Seit Montag unterstehen die Kantonsstrassenprojekte im Zusammenhang mit der Umfahrung Bütschwil dem fakultativen Referendum. Nun treffen die ersten Reaktionen ein. Auch das «Komitee für echte flankierende Massnahmen» hat ein Statement angekündigt.

Verkehr in Dietfurt vor dem Bau der Umfahrungsstrasse Bütschwil. Bild: zvg

Dass der Bau der Umfahrungsstrasse eine gute Idee war, darüber scheiden sich kaum noch die Geister in Bütschwil-Ganterschwil. Mehr zu reden geben hingegen die damit verbundenen flankierenden Massnahmen, die der Kanton in Aussicht stellte. Seit 14 Jahren werden Konzepte geschrieben, diskutiert, dann wieder verworfen. Zuletzt fand ein Beteiligungsprozess statt. Ende Juni präsentierten die Gemeinde und der Kanton die angepassten Pläne (diese Zeitung berichtete).

Die angepassten Massnahmen des Kantons (gelb) und der Gemeinde (rot) in der Übersicht. Grafik: mop

Aufgrund des Mitwirkungsverfahrens folgten zahlreiche Änderungen. Beim Gemeindeprojekt Landstrasse etwa ist neu ein durchgehender Velostreifen vorgesehen, die Parkplätze beim Gasthaus Sonne oder der Standort des Fussgängerstreifens sollen so bleiben, wie sie jetzt sind. Bei den zwei kantonalen Projekten Wilerstrasse und Ottilienstrasse ist man ebenfalls zurückgerudert und möchte nun zum Beispiel anstelle einer Fahrbahnhaltestelle eine Busbucht bauen.

Über die Massnahmen, welche die Gemeinde ergreifen möchte, muss die Stimmbevölkerung an der Urne befinden. Die beiden Kantonsstrassenprojekte unterstehen aber bloss dem fakultativen Referendum. Die Sammelfrist dafür läuft vom 7. August bis zum 15. September. Zurzeit hat noch keine Gruppierung angekündigt, das Referendum ergreifen zu wollen. Aber die ersten Reaktionen treffen bereits ein.

Mitte gegen Referendum, andere Parteien noch offen

Als erste hat sich Die Mitte positioniert. In einer Mitteilung schreibt sie am Wochenende: «Die Ortspartei empfiehlt der Bevölkerung von Bütschwil-Ganterschwil, keinen Gebrauch von dem fakultativen Referendum zu machen und das Gemeindeprojekt ebenfalls an der Urne mit einem ‹Ja› zu unterstützen.» Kanton und Gemeinde hätten die Eingaben während des Mitwirkungsverfahrens ernst genommen, kontroverse Punkte seien gelöst und Eingriffe in das Grundeigentum auf das Nötigste reduziert worden.

Die Ortsparteien der FDP, SVP sowie die SP Alttoggenburg haben in Aussicht gestellt, ebenfalls noch während der Sammelfrist ihre Positionen zu kommunizieren. Voraussichtlich wird dies Mitte des Monats geschehen, so wartet etwa die SVP Bütschwil-Ganterschwil die Mitgliederversammlung vom 16. August ab, bevor sie sich äussern möchte.

Auch auf die Antwort von Keflam, dem «Komitee für echte flankierende Massnahmen», darf man gespannt sein. Das Komitee hält am kommenden Freitag seine ordentliche Mitgliederversammlung ab. «Sie können sicher sein, dass wir nach Freitag nicht mit unserer Position hinter dem Busch halten werden», sagt Keflam-Vorstandsmitglied Ruben Schuler auf Anfrage.