Vereinsauflösung Einstimmig beim letzten Entscheid: Nach über einem halben Jahrhundert klappt die Kantorei Toggenburg die Gesangsbücher zu Rücktritte, die Corona-Pandemie und der Zeitgeist führten zum Entschluss, eines der ältesten Vokalensembles der Region aufzulösen. Vergangenen Samstag fand die letzte Hauptversammlung in Mosnang statt.

Stefano Bertoni, letzter Leiter der Kantorei Toggenburg Bild: Cecilia Hess-Lombriser

«Liebe Sängerkollegin, lieber Sängerkollege, nein, schön ist das nicht, zur Auflösungsversammlung einzuladen.» Mit diesen Worten eröffnete Andi Lusti, Präsident der Kantorei Toggenburg, am vergangenen Samstag die letzte Hauptversammlung des Vereins. Verschiedene Rücktritte, Covid, der Zeitgeist und andere Gründe hätten zur realistischen Entscheidung geführt, aufzuhören und den Chor aufzulösen, hielt er fest.

Wehmut zeige sich in bei allen Mitgliedern des Vereins, wenn man an die Lebendigkeit, den Klang, die Stimmen und das herzhafte Lachen beim Zusammensein der letzten Jahre zurückdenke. «Und nun geht es also nicht weiter», bedauerte Lusti. Es sei eine bittere Realität in der Chorlandschaft Schweiz, eine bittere Realität für die Kantorei Toggenburg.

Beträchtliche Bandbreite für die Kantorei

1969 als Singkreis von Armin Reich gegründet und geleitet, erhielt die Kantorei ihren Namen 2002 unter der Leitung von Ulrich Waldvogel. Markus Leimgruber stand seit 2010 dem Chor als musikalischer Leiter vor, seit 2018 wurde der Chor vom Lichtensteiger Stefano Bertoni geleitet. Ursprünglich ein Konzertchor, hatte sich die Kantorei zwischenzeitlich verkleinert und zu einem Vokalensemble weiterentwickelt.

Die Kantorei Toggenburg unter der Leitung von Stefano Bertoni an einem der letzten Auftritte vor der Pandemie. Bild: PD (2018)

Die Bandbreite des Chors war beträchtlich und reichte von Brahms über Monteverdi, Carl Orff und Benjamin Britten bis zu Edvard Grieg und Duruflé. Als Laienensemble mit regionalen Sängerinnen und Sängern probte der Chor alle zwei Wochen in Wattwil, arbeitete aber immer auch mit professionellen Musikerinnen und Musikern, Sängerinnen und Sängern zusammen.

Auflösung lässt sich nicht verhindern

Und nun also die letzte Hauptversammlung im Restaurant Krone in Mosnang. Wie eine Medienmitteilung festhält, führte Präsident Andi Lusti sensibel und zügig durch die Traktandenliste. Die letzte Jahresrechnung wurde präsentiert und die Mitglieder hatten nochmals die Möglichkeit, zu Wort zu kommen. Die Arbeit des Dirigenten Stefano Bertoni wurde verdankt. Schlussendlich herrschte aber Einigkeit darin, dass kein Weg am Schritt der Auflösung vorbeiführen werde. Der Entscheid fiel einstimmig.

Im Anschluss an den statuarischen Teil der Versammlung setzten sich die ehemaligen Sängerinnen und Sänger ein letztes Mal zu einem gemeinsamen Mittagessen aus der Kronenküche zusammen. Man schwelgte in Erinnerungen und genoss die verbleibende Zeit. Dann gingen die Sängerkolleginnen und Sängerkollegen ihres Weges, das letzte Kapitel der Vereinsgeschichte der Kantorei Toggenburg war geschlossen. (pd/ser)