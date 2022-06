Vereinigung Letzter Schritt zur Fusion vollzogen: Die Seelsorgeeinheit Bazenheid-Gähwil-Kirchberg wird zur Katholischen Kirchgemeinde Alttoggenburg Die Stimmberechtigten der Seelsorgeeinheit Bazenheid-Gähwil-Kirchberg genehmigten am Montagabend die Gemeindeordnung der neuen Katholischen Kirchgemeinde Alttoggenburg. Am 1. Januar 2024 nimmt das neue Konstrukt seinen Betrieb auf.

Religionspädagoge Michael Hanke, Seelsorgerin Leila Zmero und Pfarrer Mathai Ottappally (von links) waren bei der Versammlung auch zugegen. Bild: Beat Lanzendorfer

Auf dem Weg zur Fusion der drei Kirchgemeinden Bazenheid, Gähwil und Kirchberg waren drei Schritte nötig. Der letzte wurde am Montagabend zurückgelegt.

In der Kirche in Kirchberg genehmigten die Stimmberechtigten die Gemeindeordnung der neuen Katholischen Kirchgemeinde Alttoggenburg, die per 1. Januar 2024 in Kraft tritt.

Von den 4423 Stimmberechtigten in der Seelsorgeeinheit Bazenheid-Gähwil-Kirchberg machten allerdings lediglich 67 Stimmberechtigte von ihrem Wahlrecht Gebrauch.

Anpassung der Gemeindeordnung

Marius Ammann aus Bazenheid, der als Vorsitzender der Behördenkonferenz die Versammlung leitete, ging vor der Abstimmung auf die einzelnen Punkte der Gemeindeordnung ein.

In deren Verlauf stellte Walter Huber bei Artikel 9 (Referendum) und bei Artikel 10 (Initiative) den Antrag, ein Referendums- respektive Initiativbegehren solle dann zu Stande kommen, wenn ein Zwölftel der Stimmberechtigten schriftlich die Abstimmung durch die Bürgerschaft verlangt.

Marius Ammann führte als Vorsitzender der Behördenkonferenz durch die Versammlung. Bild: Beat Lanzendorfer

Beim ursprünglichen Wortlaut wäre ein Sechstel Unterschriften aller Stimmberechtigten nötig gewesen. Der Antrag von Walter Huber wurde angenommen.

Erklärungsbedarf erforderte auch Punkt 16. Hier wollte ebenfalls Walter Huber den Satz «unvorhersehbare, im Voranschlag nicht enthaltene Aufwendungen» genauer definiert haben. Als Beispiel nahm Marius Ammann den Ausfall der Heizung einer kirchlichen Immobilie, dessen Reparatur in den Wintermonaten nicht auf die lange Bank geschoben werden könne.

Im Weiteren verlangte Kurt Reichmuth darüber Auskunft, wie hoch der Frankenbetrag eines Steuerprozents der neuen Kirchgemeinde Alttoggenburg sei. Rechnet man als Vergleich die Beträge der bisherigen Kirchgemeinden zusammen, dürfte in der neuen Kirchgemeinde ein Steuerprozent mit etwa 78'000 Franken gleichzusetzen sein.

Die Mitglieder im Verwaltungsrat

Auf Interesse stiess ebenfalls Punkt 14 der Gemeindeordnung: Zusammensetzung des Kirchenverwaltungsrates. Weil im Kanton St.Gallen die Exekutivbehörden im Majorzwahlsystem gewählt werden, gäbe es gemäss Marius Ammann keine festen Sitze nach Ortschaften.

Es zeichne sich aber ab, dass die Dörfer Bazenheid, Gähwil und Kirchberg angemessen im neuen Rat vertreten seien, weil jeweils zwei Kirchenverwaltungsräte der drei bisherigen Pfarreien ihr Interesse anmeldeten, im neuen Konstrukt mitzuwirken.

Der Kirchenverwaltungsrat der neuen Katholischen Kirchgemeinde Alttoggenburg setzt sich aus dem Präsidenten oder der Präsidentin plus sechs weiteren Mitgliedern zusammen. Die Wahl der neuen Räte findet im Herbst 2023 statt.

Nach Umfrage Vereinigung vorangetrieben

Der am Montag vollendete Vereinigungsprozess startete im Oktober 2021 mit einer Urnenabstimmung mit einem ersten Schritt. Die Stimmberechtigten hiessen die Vereinigung der Katholischen Kirchgemeinden Bazenheid, Gähwil und Kirchberg zu einer einzigen Kirchgemeinde mit einem Anteil von über 90 Prozent gut. In einem zweiten Schritt im Frühjahr dieses Jahres haben die Stimmberechtigten dann den Vereinigungsvertrag abgesegnet.

Mit der Zustimmung der Gemeindeordnung ist nun der dritte und letzte noch notwendige Schritt vollzogen. Die Gemeindeordnung basiert auf der Vorlage des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St.Gallen, wurde vom Administrationsrat vorgeprüft und als genehmigungsfähig beurteilt.

Mit dem Start der neuen Kirchgemeinde Alttoggenburg, die ab 1. Januar 2024 Gültigkeit hat und die auf dem Gebiet der Politischen Gemeinde Kirchberg tätig ist, endet gleichzeitig die Zeit der Seelsorgeeinheit Bazenheid-Gähwil-Kirchberg. Diese hatte Bischof Markus Büchel im Jahre 2012 kirchenrechtlich installiert.