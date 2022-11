Verein Stabübergabe bei der Namensgruppe: Martin Stadler übergibt an Martin Stadler Vor über 45 Jahren wurde die Gruppe von Vornamensvettern in Jonschwil gegründet. Anfang waren es noch fünf Mitglieder mit dem Namen Martin, nun sind es über 40. Das Treffen fand dieses Jahr in Mosnang statt.

Martin Stadler übergibt das Zepter an Martin Stadler. Bild: PD

Der 11. November ist der Namenstag des heiligen Martin. Und so trifft sich jedes Jahr an diesem Tag eine lose Gruppe, deren Mitglieder alle den gleichen Vornamen, eben Martin, tragen, zu einem geselligen Abend. Entstanden ist die Gruppe in Jonschwil. Das war vor 45 Jahren. Zu Beginn waren es fünf Mitglieder. Seit den 1980er-Jahren ist der Kreis trotz Verzicht auf Werbung langsam, aber stetig gewachsen.

Mittlerweile sind es mehr als 40 Vornamensvettern, von denen die meisten im Raum Gossau–Wil–Toggenburg ansässig sind. Einige Personen hat es auch in andere Regionen der Schweiz verschlagen, etwa ins Rheintal oder in die Stadt Zürich. Das hinderte sie aber nicht daran, wieder den Weg in die Ostschweiz unter die Autoräder zu nehmen, wo sich kurz nach 18 Uhr 26 Mann einfanden.

Stabübergabe von Vater an Sohn

Das Treffen fand in diesem Jahr in Dreien in Mosnang statt, wo die Anwesenden einen gemütlichen Abend verbrachten. Martin Mehr und Martin Brägger waren die Gastgeber. Zur Auflockerung konnte man sich mit Wettnageln oder mit Lasso-Werfen vergnügen.

Die Gruppe ist kein Verein und kennt deshalb keine Statuten der Generalversammlungen, doch zu später Stunde gab es noch eine administrative Mitteilung. Martin Stadler aus Bazenheid, einer der Initianten der Gruppe, hatte bisher die Einladungen verschickt. Neu erledigt das sein Sohn, der in Zürich lebt. So ist es zu einer Stabübergabe von Martin Stadler an Martin Stadler gekommen. (pd/mas)