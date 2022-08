Veranstaltung Sommerfest mit besonderem Twist: Musikgesellschaft Ennetbühl veranstaltet «ein Grümpeli der anderen Art» Die Musikgesellschaft Ennetbühl kann nach zwei Jahren Pandemie, wieder ihr Dorffest veranstalten. Am 13. August findet auch ein spezielles Grümpeliturnier statt.

Für das Sommerfest am 13.August findet in Ennetbühl ein Grümpeliturnier statt. Bild: PD

«Auf das Budget haben wir nicht geschaut», sagt OK-Präsident Werner Lusti. Bei der Organisation des diesjährigen Sommerfests der Musikgesellschaft schonte der Verein keine Mühe und Kosten. Nach zwei Jahren Pandemie sind derzeit acht Personen im Verein für das Zustandekommen des Festes verantwortlich. Werner Lusti behält dabei den Überblick.

Um den Gästen ein buntes Programm anbieten zu können, habe der Verein sich dieses Jahr etwas Besonderes ausgedacht. So wird es neben der Festwirtschaft auch ein Grümpeliturnier geben. Für das Turnier hat die Musikgesellschaft eine besondere Vorrichtung gebaut.

Spielerinnen und Spieler an Güllerohren befestigt

Durch die Pandemie hatte der Verein einige finanzielle Einbussen. Deshalb freue man sich umso mehr auf das Dorffest. Damit die Gäste auch bestens unterhalten werden, habe die Musikgesellschaft Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ein Grümpelitunier gesucht. Auf die Idee kam unter anderem Werner Lusti. Er sagt:

«Es wird das erste, aber nicht das letzte Turnier sein.»

Insgesamt 16 Mannschaften treten gegeneinander an. Auf einem Spielfeld wird eine Vorrichtung aus alten Güllenrohren aufgebaut. An diesen sind die Spielerinnen und Spieler befestigt. So entsteht ein Lebensgrosser

Töggelikasten, der zirka sechs mal zwölf Meter misst. Die 16 Mannschaften, mit je fünf Spielerinnen und Spielern, wetteifern dann um den «Bschöttirohr-Pokal». Das Spiel hatten wir vor Jahren im Allgäu gespielt. Nach Absprachen mit den Vereinsmitgliedern entschied man sich dazu, das Turnier als besonderen Programmpunkt in das fest einzupacken.

Die Musikgesellschaft Ennetbühl lädt dieses Jahr zum Sommerfest ein. Bild: Stefan Hug

Ab 13 Uhr öffnet im Nüsslisbühl die Festwirtschaft und es beginnt das Grümpeliturnier. Eine spontane Teilnahme bei den Spielen ist nicht mehr möglich. «Wir haben schon alle Plätze belegt», sagt Lusti. Musikalisch wird der Nachmittag unter anderem vom Schweizer Orgelspieler Jan Hartmann begleitet. Der Barbetrieb, mit hauseigenem DJ, startet ab 18 Uhr.