Velofahrer verletzt sich bei Sturz in Ennetbühl und muss mit der Rega ins Spital geflogen werden Aus ungeklärten Gründen stürzte ein 54-jähriger Velofahrer bei der Abfahrt von der Schwägalp. Die Rega musste den Verletzten ins Spital fliegen.

Ein 54-jähriger Velofahrer stürzte in dieser Linkskurve in Ennetbühl. (Bild: Kapo)

(kapo/rus) Am Sonntagnachmittag um 15.15 Uhr fuhr ein 54-jähriger Velofahrer mit seinem Rennvelo von der Schwägalp kommend in Richtung Neu St.Johann, als er aus unbekannten Gründen in einer Linkskurve, Höhe Trestenriet, zu Fall kam und kopfvoran auf den Kiesplatz stürzte. Das schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung. Der Velofahrer zog sich dabei unbestimmte Verletzungen zu und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.