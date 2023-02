Vandalismus Toggenburger Alp-Vandalen werden zu bedingten Haftstrafen verurteilt Im Winter 2020 verwüsteten sie leerstehende Hütten im Toggenburg. Ihre Zerstörungswut kommt den drei Männern jetzt teuer zu stehen.

Im Winter 2019/20 wurde in mehrere Hütten im Toggenburg eingebrochen. Bild: zVg

Im Winter 2019/2020 erschütterte eine Einbruchsserie das Toggenburg. Damals wurde in mehreren Hütten eingebrochen. Nun wurden drei Männer deswegen verurteilt.

Den Tätern ging es dabei nicht um Diebesgut, sondern vielmehr um den Reiz, möglichst viel zu zerstören. Das Innere der Alphütten wurde vollständig demoliert. «Wir können uns kaum vorstellen, wie man jemandem sowas antun kann», sagte damals Thomas Bohl, Präsident der Alpwirtschaftlichen Vereinigung Toggenburg.

Spuren im Thurgau führten zu den Tätern

Zwei der Hütten befinden sich auf der Säntisalp. In beiden Hütten wurden Schäden von rund zehntausend Franken angerichtet. «Eine solche Zerstörungswut habe ich noch nie erlebt», sagte Hüttenbesitzer Jörg Scherrer zu TVO.

Video: TVO

Sieben Hütten wurden in Mitleidenschaft gezogen, bevor die Polizei die Täter ausfindig machen konnte. Bei den Vandalen handelt es sich um drei junge Männer, zwei Schweizer und ein Deutscher, die zum Tatzeitpunkt zwischen 18 und 23 Jahre alt waren.

Anfangs Februar standen sie in Kreuzlingen vor Gericht. Im Kanton Thurgau hatten sie ebenfalls mehrere Einbrüche in leerstehende Häuser oder Schrebergärten verübt. Spuren im Thurgau konnte man mit den demolierten Hütten im Toggenburg in Verbindung setzen. Ihnen wurde unter anderem bandenmässiger Diebstahl, mehrfache Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch vorgeworfen.

Wie der «St.Galler Bauer» berichtet, war für die Staatsanwaltschaft Thurgau klar, dass die drei Männer mehr aus Leichtsinn handelten als aus Bereicherungsabsicht. Vielmehr seien sie «dilettantisch und stumpfsinnig» vorgegangen. Der erstandene Sachschaden war um einiges höher als der Wert des Diebesguts.

«Die Taten waren absolut unnötig»

Vor Gericht zeigten sich die beiden Schweizer, heute 25 und 26 Jahre alt, einsichtig. Der Deutsche war wegen der langen Anreise dispensiert. Da die Männer geständig waren, wurde das Verfahren abgekürzt durchgeführt. Beide konnten nicht erklären, was sie zu ihrem Verhalten bewog. «Die Taten waren absolut unnötig und ich schäme mich unfassbar dafür», sagte der 25-Jährige vor Gericht.

Die jungen Männer hätten seitdem ihr Leben umgekrempelt, sind heute fest angestellt oder in Ausbildung. «So eine Wandlung habe ich selten erlebt», sagte der Verteidiger des 26-Jährigen über seinen Klienten.