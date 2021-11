UZWIL/OBERBÜREN Angst vor Umwegverkehr in Oberbüren: Damian Gahlinger wehrt sich auch im Kantonsrat gegen Lichtsignale bei der Autobahn Lichtsignale bei der Autobahnausfahrt Uzwil/Oberbüren stellen ein Sicherheitsrisiko für schwächere Verkehrsteilnehmer dar. Diese Befürchtung äusserte Kantonsrat Damian Gahlinger aus Niederhelfenschwil im Kantonsparlament.

Ein Kantonsrat befürchtet, dass der Verkehr Oberuzwil-Bischofszell bei der Augartenkreuzung nach rechts abbiegt, wenn bei der Autobahnauffahrt Uzwil (hinten) Lichtsignale aufgestellt werden. Bild: PD

In einer im Juni eingereichten Interpellation erkundigte sich Kantonsrat Damian Gahlinger (SVP, Niederhelfenschwil) nach den Plänen für eine Umgestaltung der Autobahnausfahrt Uzwil/Oberbüren. Er befürchtet, dass in Zukunft vermehrt Autos auf dem Weg von Oberuzwil nach Bischofszell die Westumfahrung von Oberbüren meiden und über Buchental-Neudorf fahren werden. Das Gleiche gelte für die Gegenrichtung, sagte der Interpellant. Als Grund für die befürchtete Routenänderung sieht Gahlinger die Lichtsignale, welche der Bund bei den Autobahnzubringern aufstellen will.

«Verkehr muss auf den grösseren Strassen bleiben»

Am Montag besprach der Kantonsrat die Interpellation sowie die Antwort der Regierung. Der Verkehr müsse auf den grösseren Strassen bleiben, forderte Gahlinger. Die Automobilisten mieden bekanntermassen Lichtsignale. Wenn der Ausweichverkehr via Buchental-Neudorf zunehme, seien die Schüler einem höheren Risiko ausgesetzt. Besonders bei der Bäckerei Dörig, wo man über ein Trottoir fahren müsse, sei die Situation sehr gefährlich. Damian Gahlinger bedauert deshalb, dass der Kanton nicht mehr für die Verkehrssicherheit tut.

Der Regierungsrat hatte in seiner Antwort geschrieben, dass der Autobahnanschluss Uzwil einschliesslich der Westumfahrung zwischen den beiden Knoten Augarten und Sonnental dem Bund gehört. «Jegliche Arten von Anpassungen an diesen Knoten liegen entsprechend in der Zuständigkeit des Bundesamtes für Strassen (Astra).»