Uzwil Gemeinde präsentiert gute Zahlen: Die Erträge sind höher als budgetiert Die Rechnung der Gemeinde fürs 2020 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 4,68 Millionen Franken ab. Mehreinnahmen sind dafür verantwortlich. Die Ausgaben lagen präzis im budgetierten Bereich.

Gute Neuigkeiten aus dem Uzwiler Gemeindehaus: Das Ergebnis aus dem Jahr 2020 fiel besser aus als budgetiert. Bild: Philipp Stutz

(pd/sas) Budgetiert hatte die Gemeinde Uzwil betriebliche Ausgaben von 62,67 Millionen Franken. Wie die Gemeinde jetzt mitteilt, waren es 62,6 Millionen Franken im Ergebnis. Sie spricht deshalb insgesamt von einer Punktlandung, auch wenn's interne Verschiebungen gab.

Die grossen Bewegungen fanden andernorts statt, bei den Einnahmen. Die betrieblichen Erträge lagen 3,6 Millionen Franken über dem Budget. Das sei vor allem eine Folge der höheren Steuereinnahmen und höherer Grundstückgewinnsteuern. Auch die Finanzerträge lagen gut 1,2 Millionen Franken höher als budgetiert. Hier schlägt die höhere Gewinnablieferung der Technischen Betriebe zu Buche. Diese Gewinnablieferung ist das Gegenstück zu den Risiken, welche die Gemeinde als Eignerin des Werkes trägt.

Ein Teil des Gewinns wird für Vorfinanzierungen verwendet

Insgesamt resultierte im operativen Ergebnis ein Ertragsüberschuss von 4,686 Mio. Franken. Davon werden in einem ersten Schritt die gesetzlich vorgesehenen Reserveänderungen vorgenommen. Gut 200'000 Franken legt die Gemeinde dann in die Vorfinanzierung für die Schulraumerweiterung. Sie erreicht damit genau 6 Millionen Franken.

500'000 Franken gehen in die Vorfinanzierung für den Neubau des Werkhofes, sie erreicht damit 2 Millionen Franken. Diese Vorfinanzierungen helfen künftig die Abschreibungen dieser Vorhaben zu finanzieren. Das reduziert die kommenden Belastungen für den Haushalt und kommt so direkt den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern zugute.

Die restlichen 3,85 Millionen Franken legt die Gemeinde in die Ausgleichsreserve. Sie steht zur Verfügung, um künftige Aufwandüberschüsse auszugleichen. Sei das wegen kommender Belastungen durch die finanziellen Folgen von Corona oder wegen einer bewussten Steuersenkung im kommenden Budgetprozess fürs 2022.

Gemeindepräsident Lucas Keel. Bild: Ralph Ribi

Dieser startet im Mai. Die Grundhaltung des Gemeinderates ist ein offenes Geheimnis. Dazu Gemeindepräsident Lucas Keel:

«Sieht der Rat Spielraum, die Hausaufgaben zu erfüllen und gleichzeitig die Steuern nach unten anzupassen, will er ihn nutzen.»

Die Einlage des grössten Teils des Ertragsüberschusses in die Ausgleichsreserve versteht Uzwils Gemeindepräsident denn auch als sichtbares Zeichen dieser Haltung.

Weniger und günstiger investiert

2020 hat die Gemeinde deutlich weniger investiert als vorgesehen. Für verschiedene Vorhaben gilt: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, die Investitionen verschieben sich nach hinten. Namhafte Mittel bleiben reserviert für das kantonale Projekt für die Zentrumsgestaltung in Uzwil oder für die Neugestaltung des öffentlichen Raumes im Dorf Niederstetten. Gleichzeitig hat die Gemeinde im 2020 sieben Investitionsvorhaben definitiv abgerechnet. Bewilligten Krediten von 8,562 Millionen Franken standen Kosten von 7,974 Millionen Franken gegenüber.

Tiefere Investitionen, hoher Rechnungsüberschuss: Diese Kombination sorgt dafür, dass sich der Gemeindehaushalt stark entschuldet hat bzw. Vermögen aufgebaut hat. Das Gesamtvermögen der Gemeinde per Ende 2020 beträgt gut 18 Millionen Franken. Das hilft, den absehbar hohen Belastungen in den nächsten Jahren durch die Investitionstätigkeit und die Coronafolgen zuversichtlich entgegenzublicken.

Wenn möglich Bürgerversammlung

Der Gemeinderat will, dass wenn immer möglich an der Bürgerversammlung über das Rechnungsergebnis entschieden wird. Er hat deshalb die Bürgerversammlung für den 31. Mai angesetzt. Der Geschäftsbericht dazu gelangt Anfang Mai in die Uzwiler Haushalte. Ebenfalls ab Mai publiziert die Gemeinde das Schutzkonzept für die Versammlung.