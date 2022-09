Bezirksgericht Toggenburg Mit dem Tod durch Aufschlitzen gedroht: IV-Rentner verliert die Nerven und bedroht Autofahrer – so urteilt das Gericht Ein Jahr lang habe er «wegen des Seichs» nicht schlafen können, klagte ein IV-Rentner vor dem Bezirksgericht Toggenburg. Er sah elend aus. Dabei hatte er den «Seich» selbst verschuldet.

Mit einem Messer hat ein IV-Rentner einen ihm nicht genehmen Autofahrer bedroht. Symbolbild

Dem mittellosen, im Toggenburg wohnhaften 54-jährigen Mann war es anzusehen, dass er sich nicht wohlfühlte, so ganz allein vor den Schranken des Gerichts. Er war am Donnerstagvormittag beim Bezirksgericht Toggenburg in Lichtensteig ohne Anwalt erschienen.

Einen solchen hätte er sich nicht leisten können. Schon allein die bis zum Prozessbeginn aufgelaufenen Kosten seien mehr, als dass er eigentlich bezahlen könne. Wegen der Kosten habe er auch Einsprache gegen den Strafbefehl erhoben. Die Tat selbst bestritt der Mann nicht.

Betrunken die Kontrolle über sich verloren

Um was ging es genau? Der Einsprecher sass Anfang September 2021 als Beifahrer in einem Auto, das auf der Fahrt nach Bütschwil rasant von einem anderen Auto überholt wurde. Der Beschuldigte, der schon einige Biere getrunken hatte, fühlte sich dadurch provoziert. Als das andere Auto auf einem Parkplatz in Bütschwil stoppte, hiess er den Fahrer auch anzuhalten.

Dann stieg er aus und beschimpfte den anderen Fahrer mehrmals wissentlich und willentlich mit den Worten «Schafseckel, dumme Siech, Spinner und charakterlos». Zudem schlug er ihn mehrfach gegen die linke Schulter, allerdings ohne den Mann zu verletzen, zog ein Taschenmesser hervor und erklärte dem Mann, dass er ihn aufschlitzen und durch das Dorf ziehen werde.

Zu schlechter Letzt rief der Einsprecher am späten Nachmittag des gleichen Tages beim Arbeitgeber des malträtierten Mannes an und erklärte einer Sachbearbeiterin, dass er dem Mann den Schädel einschlagen und ihn ins Gülleloch werfen werde – wodurch der Mann durch das Verhalten des Mannes noch mehr in Angst und Schrecken versetzt wurde.

Richter regte Rückzug der Einsprache an

Dementsprechend erging durch die Staatsanwaltschaft wegen der Straftatbestände der jeweils mehrfach ausgeübten Drohung, Tätlichkeit und Beschimpfung ein Strafbefehl, den der Mann ad acta hätte legen können, hätte er sich damit einverstanden erklärt und die fälligen 1200 Franken bezahlt. Er hatte jedoch das Geld nicht und legte auch wegen des Geldes Einspruch ein. Nur hat sich die finanzielle Situation des Mannes im vergangenen Jahr nicht gebessert.

Dementsprechend riet der Richter dem Mann gleich beim Verhandlungsbeginn, die Einsprache zurückzuziehen. Denn die Faktenlage sei eindeutig und von ihm ja auch eingestanden. Entsprechend könne er auch nicht auf einen vollständigen Freispruch hoffen, denn seine angeschlagene psychische Verfassung sei bereits im Strafmass von der Anklage berücksichtigt worden.

Ein kompletter Freispruch wäre notwendig, so erklärte der Richter dem Mann, damit er überhaupt keine Kosten zu tragen habe. In jedem anderen Fall würden sich die bis dato aufgelaufenen Kosten noch weiter erhöhen. Mit den Worten «dann zahle ich halt», akzeptierte der sichtlich aufgewühlte, sich jedoch beherrschende Mann zähneknirschend den Vorschlag.

Immerhin kam der Richter ihm so weit entgegen, dass er dem Mann erklärte, dass das Gericht darauf verzichten werde, ihm die kurzen Sitzungskosten zu verrechnen. Insgesamt muss der Mann nun Gebühren- und Polizeikosten von 750 Franken tragen. Dazu kommt eine Busse von 550 Franken oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von sechs Tagen. Die Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 60 Franken wurde bedingt aufgeschoben bei einer Probezeit von drei Jahren.