urteil Für 27 Diebstähle und viele weitere Delikte muss ein Eritreer 14 Monate ins Gefängnis, wird aber nicht des Landes verwiesen Vor kurzem musste sich ein Eritreer wegen einer ellenlangen Diebestour vor dem Kreisgericht Toggenburg in Lichtensteig verantworten. Nun wurde er zu einer Freiheitsstrafe verurteilt – und kam doch glimpflich davon.

Der Verurteilte ist unter anderem auch in Autos eingebrochen. Bild: PD

Die Liste seiner Verfehlungen ist lang: drei Verfahren mit 27 Diebstählen, 24 Hausfriedensbrüche und sieben Sachbeschädigungen, sowie einige Tätlichkeiten und Beschimpfungen. Vor rund einer Woche wurde der Fall am Kreisgericht Toggenburg in Lichtensteig verhandelt. Am Ende des Prozesses kam der Richter kam zum Schluss, dass es einfach «zu viele und zu unterschiedliche Sachverhalte» seien, als dass das Gericht noch am gleichen Tag einen Entscheid fällen könne.

Nun ist klar: Der Beschuldigte, der aktuell im Regionalgefängnis Altstätten einsitzt, wo er seit Oktober 2022 den vorzeitigen Strafvollzug angetreten hat, kann aufatmen. Das Gericht blieb zum einen mit einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten und zwei Wochen unter dem von der Anklage geforderten Strafmass. Ein paar Anklagepunkte wurden wegen Verjährung gestrichen.

Zum anderen wurde der Antrag auf eine stationäre psychiatrische Massnahme abgewiesen und von der Landesverweisung abgesehen. Dennoch wird der mittellose Mann noch lange an den finanziellen Folgen seiner Diebestour zu knabbern haben. Denn die Verfahrenskosten, die er vollumfänglich zu bezahlen hat, belaufen sich auf über 63'000 Franken.

Anklage forderte Haft und Landesverweis

In dem Fall war Gründlichkeit gefragt. Es ging um viel für den Beschuldigten, der sich seit vielen Jahren als anerkannter Flüchtling in der Schweiz aufhält. Die Anklage hatte für den Langfinger, der scheinbar wahllos in Autos, Hofläden, Firmen oder Camper einbrach, nicht nur 18 Monate Freiheitsstrafe gefordert. Diese wäre zugunsten einer stationären Massnahme aufzuschieben gewesen. Gefordert wurden auch sechs Jahre Landesverweis.

Von beidem wollte der Eritreer nichts wissen. Zum einen sei er «nicht krank» und zum anderen erwarte ihn in seiner Heimat wahrscheinlich Gefängnis, weil er vor vielen Jahren als junger Mann vor dem Militärdienst in den Sudan geflohen war.

Der Beschuldigte forderte den Freispruch

Der Beschuldigte selbst hatte für sich in allen Punkten, die im vorgeworfen wurden – versuchter und vollendeter Diebstahl, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, geringfügiger Diebstahl, geringfügige Sachbeschädigung, Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen, Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes (alles mehrfach), Beschimpfung, und das Fahren eines Velos im nicht fahrfähigen Zustand – einen Freispruch verlangt.