Unterwasser Tödlicher Ski-Unfall am Chäserrugg: Im Obertoggenburg bezahlen wiederholt Personen mit dem Leben Ein 67-jähriger Skifahrer ist im Skigebiet Unterwasser von der Piste abgekommen und tödlich verunglückt. Es ist nicht der erste schreckliche Zwischenfall dieser Art.

Der Skifahrer ist in den Markierungspfosten geprallt. Bild: Kapo SG

Es passierte am Mittwoch, um kurz nach 9.30 Uhr, auf der Piste Nummer 3, welche vom Stöfeli zum Iltios führt. Der Skifahrer geriet aus noch ungeklärten Gründen über den Pistenrand hinaus, prallte in einen Markierungspfosten und stürzte in bewaldetes Gebiet, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Der Skifahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach der Erstbetreuung ins Spital geflogen. Dort erlag der im Toggenburg wohnhaft gewesene Mann seinen Verletzungen.

Tödlicher Unfall auch im vergangenen Jahr

Dieser tragische Vorfall zeigt einmal mehr, mit welchen Risiken der Wintersport und alpine Freizeitaktivitäten ganz allgemein verbunden sind. Auch im vergangenen Juli hat sich im Toggenburg ein tödlicher Zwischenfall ereignet. Eine 83-jährige Frau war mit einer Wandergruppe im Bereich Ofenloch bei Ennetbühl unterwegs. Sie stolperte und stürzte rund 15 Meter in die Tiefe. Die aufgebotenen Rega-Retter konnten in schwierigem Gelände nur noch den Tod der Frau feststellen.

Die Alpine Einsatzgruppe untersucht den tödlichen Unfall. Bild: Kapo SG

400 Meter in die Tiefe gestürzt

Ein weiterer Zwischenfall hatte sich vor genau fünf Jahren beim Hinterrugg zugetragen. Zwei Männer waren mit Schneeschuhen unterwegs und stürzten Richtung Walenstadt ab. 400 Meter tiefer wurden sie schliesslich aufgefunden.

2016 war ein Skifahrer beim Traversieren vom Ruestel zum Iltios von der Piste abgekommen und im steilabfallenden Gelände schwer verletzt liegen geblieben. Noch auf der Unfallstelle verstarb er. (kapo/sdu)