Unterwasser «Soll die Neugier auf das Gebiet wecken»: So wird die neue Talstation der Iltiosbahn im Toggenburg aussehen Die knapp 90-jährige Iltiosbahn soll einen neuen Anstrich erhalten. Dabei wird die Talstation in Unterwasser komplett umgebaut und die Standseilbahn wird erneuert. Bis zum 15. September liegen die Projektunterlagen nun öffentlich auf.

Die Standseilbahn auf dem Weg von Unterwasser auf die Alp Iltios. Bild: Urs Bucher

Vor 90 Jahren, im Frühling 1933, erteilten National- und Ständerat die Bewilligung für den Bau einer Drahtseilbahn von Unterwasser auf die Alp Iltios. Die Idee der Iltiosbahn kam von Walter Looser, seinerzeit Hotelier im «Sternen» in Unterwasser. Im Juli 1934 konnte die Bahn schliesslich mit zwei Wagen und einer Länge von knapp 1200 Metern in Betrieb genommen werden. Und das noch ein Jahr vor der Eröffnung der Säntisbahn ab der Schwägalp, sehr zur Genugtuung des Initianten Walter Looser.

In den folgenden Jahrzehnten wurden immer wieder Anpassungen an der Standseilbahn vorgenommen. 2005 wurde zudem das Bahntrassee renoviert, wobei das Steinviadukt in Anlehnung an die klassischen Eisenbahnen erhalten blieb.

Seit rund acht Jahren reifen nun die Gedanken einer Erneuerung der Standseilbahn und der Talstation der Iltiosbahn in Unterwasser. «Wir haben heute einen Stand erreicht, wo das Projekt nachhaltig und zufriedenstellend umgesetzt werden kann», sagt Livia Miliffi, Kommunikationsverantwortliche der Toggenburg Bergbahnen AG. Aktuell und noch bis zum 15. September liegen die Unterlagen des Projekts bei der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann auf.

So soll die neue Talstation der Iltiosbahn in Unterwasser aussehen. Bild: zvg

Iltiosbahn soll komplett barrierefrei werden

Livia Miliffi ist verantwortlich für die Kommunikation der Toggenburg Bergbahnen AG. Bild: zvg

Die bestehende Talstation soll dabei komplett abgerissen und neu gebaut werden. «Der Ankunftsort wird als Bahnhof gedacht und gestaltet: Die Gäste sollen bequem und barrierefrei umsteigen und geschützt warten können», sagt Miliffi. Bei der Talstation sollen für die Gäste ein Welcome Desk und Infostand, ein Café sowie ein Souvenirshop und Schliessfächer errichtet werden.

Die neue Talstation soll sich derweil nahtlos in die bestehende Umgebung in Unterwasser einfügen. Miliffi sagt: «Das neue Gebäude soll die Neugier auf das Gebiet wecken und eine interessante architektonische Verwandtschaft zu den bestehenden Bauten im Gebiet andeuten.» Das Hauptelement des Neubaus wird dabei, wie bereits bei der Bergstation auf der Alp Iltios, Holz sein.

Wie der Projektauflage zu entnehmen ist, werden auch an der Bergstation auf 1340 Metern Höhe leichte Anpassungen vorgenommen, konkret werden die Treppenzugänge erneuert und ein Treppenlift errichtet. Zudem ist geplant, dass die Standseilbahn neue Fahrzeuge erhalten soll. Diese sollen jedoch nach wie vor den bekannten Rotanstrich tragen.

Die Iltiosbahn erhält neue Wagen, die ikonische rote Farbe bleibt. Bild: Adi Lippuner

Die Bahn soll künftig 1400 Personen pro Stunde befördern

Mit dem Umbau ist zudem geplant, die Kapazität von 740 beförderten Personen pro Stunde fast zu verdoppeln. Künftig soll die Standseilbahn 1400 Personen pro Stunde auf die Alp Iltios befördern. Dies hat zur Folge, dass die bestehende Konzession angepasst werden muss. Zudem soll die Konzession ab dem 1. Januar 2028 um weitere 40 Jahre erneuert werden.

Im Frühling 2024 soll das Bauprojekt in Angriff genommen werden und rund acht Monate andauern. Zu den Gesamtkosten des Projekts äussert sich die Toggenburg Bergbahnen AG zu diesem Zeitpunkt noch nicht.