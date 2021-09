Live-Ticker Der St.Galler Kantonsratsticker aus der Olma-Halle: Rat bewilligt Schutzschirm für Grossveranstaltungen

Seit eineinhalb Jahren tagt das Kantonsparlament «extra muros», will heissen: In der Olma-Halle. Und dabei bleibt es auf Geheiss des Präsidiums des Kantonsrats bis Ende Jahr, also auch in der laufenden Septembersession und in der kommenden Novembersession.