UNTERWASSER Der Iltios als Treffpunkt von Gourmets und Geniessern Ausflugswetter war am Sonntag ein Segen für den ersten Käsemarkt auf dem Iltios. Der Ansturm war riesig, und die zwölf regionalen Produzenten waren rundum zufrieden.

Am ersten Käsemarkt auf dem Iltios konnten die Besucherinnen und Besucher eine Vielzahl von Produkten degustieren, nicht nur Käse.

Bild: Franz Steiner

Der junge Verein Chääswelt Toggenburg muss sich den Bekanntheitsgrad erst noch erarbeiten. Umso mehr gewinnt er mit ebendiesen Events an Beachtung und kann solche Plattformen ideal nutzen, um die Produkte einer grossen Besucherschar zu präsentieren. Wenn dann die Kulisse an diesem fantastischen Spätsommertag mit den Churfirsten und auf der gegenüberliegenden Seite mit Säntis und Schafberg die Landschaft im Obertoggenburg im besten Licht präsentiert, ist die Begeisterung für einen solchen Markt bei den Besuchern gross.



Die Besucher waren eingeladen, zu probieren und zu degustieren. Die Produkte waren alle vor Ort käuflich. Es war augenfällig, wie die Standbetreiber gerne Auskunft über die Vorzüge ihrer Produkte gaben. Und diese Leckereien werden praktisch ausnahmslos in der Region produziert, sei dies nun Wurst, Käse, Likör, Sirup oder Brote.

Was hat das Toggenburg eigentlich mit Käse zu tun? Sehr viel. Die kulinarische Vielfalt zeigte sich auf kleinstem Raum riesengross. Die landschaftliche Schönheit des Tals ist also durchaus mit jener des Käses zu vergleichen. Und dieser steht weit über unsere Region hinaus hoch im Kurs. Die Käseproduzenten sind sehr innovativ, was man an den verschiedensten Käsesorten sieht.

Die Standbetreiber kamen mit ihren einladend präsentierten Produkten bei den Marktbesuchern sehr gut an. Die Form und der Geschmack der Käsesorten waren sinnbildlich für die Innovationsfreude jedes einzelnen Betriebs. So zählt man eine grosse Zahl an Käsevarianten, welche die Käser im ganzen Toggenburg produzieren. Sie werden über den Gross- und Detailhandel in der ganzen Welt vertrieben.

Käse reich an Form und Geschmack

Die Käserei Stofel in Unterwasser zum Beispiel hatte Toggenburger Blumenkäse, Blauen Enzian, Bloderkäse oder Pecorino im Angebot. Die Stadelmann Swiss Cheese Factory aus Ganterschwil war unter anderem mit Chilikäse, Chnobli-Bärlauch oder der «Pink Queen» vor Ort. Es war spannend, den pinkfarbenen Käse zu degustieren, der mit natürlichem Farbstoff produziert wird.

Die Käserei Güntensperger aus Bütschwil bot unter anderem «Gwitterchäs», «Roter Teufel» oder Trüffelperle an. Die Bergkäserei Liechti vom Ricken war mit Hochmoor-Chäs dabei. Auch da war Degustieren hochwillkommen.

Weiter präsentierten die Bäckereien Thurbeck aus Wattwil und Hinder aus Neu St.Johann, Metzgerei Metzger aus Nesslau, das Hotel Hirschen aus Wildhaus, Bermontis aus Wattwil und Durscher Feinkost aus Wattwil ihre vielbeachteten Eigenkreationen. Die drei geplanten Workshops «Käse und Bier», «Käse und Wein» sowie «Vesperplättli neu interpretiert», die auf dem Chäserrugg geplant waren, mussten hingegen wegen mangelnder Nachfrage abgesagt werden.

Schweizer Käse weiter im Exporthoch

Auf Tellern im Ausland sei im ersten Halbjahr mehr Schweizer Käse gelandet. Das zeige die Käse-Exportstatistik des Landwirtschaftlichen Informationsdienstes. Demnach nahmen die Exporte im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 um rund acht Prozent zu. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 37'408 Tonnen Käse ins Ausland exportiert. Das sind 2816 Tonnen mehr als im gleichen Zeitraum 2020.