Unterricht «Kinder sind interessiert an ihrer Region»: Oberhelfenschwiler Schulleiter versorgt die Lehrpersonen mit Schulstoff zur neuen Gemeinde Neckertal Seit der Fusion der Gemeinden Hemberg, Neckertal und Oberhelfenschwil Anfang Jahr müssen Schulkinder nicht nur über ihre Wohngemeinde Bescheid wissen, sondern über die ganze Gemeinde Neckertal. Der Schulleiter Martin Lendi hat für die Schulkinder deshalb entsprechendes Unterrichtsmaterial zusammengestellt.

Am 1. Januar 2023 haben die Gemeinden Hemberg, Neckertal und Oberhelfenschwil fusioniert. Bild: PD

Seit der Fusion der neuen Gemeinde Neckertal sollen die ansässigen Primarschüler nicht nur ihre Heimatgemeinde kennen, sondern gleich drei. Das schlägt zumindest der Oberhelfenschwiler Primarschulleiter Martin Lendi mit seinem selbst erarbeiteten Unterrichtsmaterial vor. Er hat Anfang dieses Jahres den Lehrpersonen vom Neckertal den Schulstoff über die neue Gemeinde zur Verfügung gestellt. «Vor der Fusion hat jedes Primarschulkind etwas über seine Heimatgemeinde gelernt, nach der Fusion müssen sie ein viel grösseres Gebiet kennen», so Lendi.

Martin Lendi ist seit 2001 Lehrer, seit 2014 Schulleiter in Oberhelfenschwil. Bild: PD

Also hat er während seiner Ferien in zwei Wochen das Material dafür zusammengestellt. Die Arbeitsblätter behandeln unter anderem Geografie, Aufgabenteilung, Kennzahlen und Schulpolitik. Die Fragen auf den Übungsblättern klingen ungefähr so: «Wie viele Einwohner hat Oberhelfenschwil? Wo befindet sich der Baumwipfelpfad? Wer pflegt unsere Gemeinde?» Die Schülerinnen und Schüler lernen mit Rechercheaufgaben, Karten und Bildern ihre Heimat genauer kennen. Aber nicht nur Lehrpersonen steht das Material zur Verfügung. Auch Interessierte können den Schulstoff auf der Website der Gemeinde einsehen.

Interesse an der Heimat

Die Kinder der vierten bis sechsten Klasse haben laut Lendi Spass am neuen Inhalt, der im Fach «Natur, Mensch, Gesellschaft» unterrichtet wird. «Sie freuen sich vor allem, wenn sie mit den Schul-iPads und -Laptops bestimmte Dinge selbst recherchieren können», so Lendi weiter. Auch Ausflüge passend zum Schulstoff hält der Schulleiter für eine gute Idee. Man könne zum Beispiel auf die Wilkethöchi wandern, für einen guten Ausblick auf das behandelte Gebiet. «Die Kinder sind sehr interessiert an ihrer Region», so Lendi. «Viele von ihnen machen Sonntagsspaziergänge und erkennen dann Orte und Stellen wieder, die sie im Unterricht behandelt haben.»

Unterstützung für ein grosses Projekt

Tipps und Kritik hat sich Lendi von befreundeten Lehrpersonen geholt. «Ich habe sie eingeladen, wir sind zusammengesessen und dann haben wir das Projekt zusammen besprochen», so Lendi. Dass er zudem das Toggenburg schon gut kennt, hat ihm auch geholfen: Schliesslich hat er auch die Tourismus-Website «Mein Toggenburg» geschaffen. «Dank dieses Projekts kenne ich die Umgebung bereits sehr gut und konnte für jede Gemeinde eine Luftaufnahme von meiner Drohne integrieren», so Lendi. Weitere Kennzahlen und Wissen zu den einzelnen Orten erhielt der Schulleiter von der Gemeindeverwaltung Neckertal.