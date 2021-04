Unteres Toggenburg Reaktion auf trockene Sommer: Die Wassersuche wird intensiviert Die regenarmen Jahre lassen den Zweckverband Wasserversorgung Kirchberg-Bazenheid-Lütisburg (KiBaLü) nicht kalt – mit diversen Massnahmen plant er die Zukunft.

Das Wasserreservoir Chrobüel, Bazenheid, wird in diesem Jahr saniert. Bild: Beat Lanzendorfer

«Der Zweckverband KiBaLü ist kein Unternehmen, das spektakuläre Schlagzeilen liefert. Aber mit der Aufrechterhaltung der Wasserversorgung deckt es existenzielle Bedürfnisse der Bevölkerung ab», sagte Verwaltungsratspräsident Christoph Häne im Verlaufe der Delegiertenversammlung am Donnerstagabend.

Christoph Häne, Präsident KiBaLü. Bild: Beat Lanzendorfer

Es werde laufend hinterfragt, wie der Versorgungsauftrag aufrechterhalten oder sogar verbessert werden könne. Gedanken zur strategischen Entwicklung hätte man sich bereits vor sechs Jahren zusammen mit dem Regionalwerk Toggenburg (RWT) gemacht, als nach der Trockenheit im Jahr 2015 die Frage auftauchte: Wie weiter?

Nutzwertanalyse ist erstellt worden

Gemäss Informationen von René Rüttimann, Geschäftsleiter des Regionalwerks Toggenburg (RWT), sei anhand einer erstellten Nutzwertanalyse erarbeitet worden, welche Projekte umzusetzen seien und wie hoch die Investitionen ausfallen.

Mit dem Ausbau der Pumpwerke III und IV in Unterrindal (Förderleistung 745'000 Kubikmeter/Jahr), des Stufenpumpwerks Heimat (Förderleistung 262'000 Kubikmeter/Jahr) sowie der sukzessiven Erneuerung des Leitungsnetzes sind erste Massnahmen zur Sicherstellung des Versorgungsauftrages bereits umgesetzt worden.

René Rüttimann, Geschäftsleiter RWT. Bild: Beat Lanzendorfer

Mit der Erschliessung ungenutzter Wasservorkommen im Gebiet Au Bazenheid (Fördermenge 210'000 bis 240'000 Kubikmeter/Jahr) und einer möglichen Verbindung zur Gruppenwasserversorgung Vogelsberg via Jonschwil (Fördermenge 700'000 Kubikmeter/Jahr) werde die Versorgungssicherheit in den kommenden Jahren weiter erhöht.

Zusätzlich kommen weitere Leitungserneuerungen sowie die Sanierung des Reservoirs Chrobüel, Bazenheid, hinzu. Total investiert der Zweckverband KiBaLü in den nächsten Jahren rund 1,1 Millionen Franken. Anhand dieser Massnahmen und zusammen mit dem bestehenden Leitungsnetz ist es dem Zweckverband möglich, den jährlichen Wasserbedarf von rund 1,5 Millionen Kubikmetern problemlos abzudecken.

Reingewinn leicht unter Budget

Die Jahresrechnung 2020 der KiBaLü schloss mit einem Ertrag von 1,1 Millionen Franken ab. Was gemäss Häne einer Punktlandung gleichkomme. Leicht hinter dem Budget blieb der Reingewinn. Statt der prognostizierten 182'000 Franken sind es 173'000 Franken.

Die Delegiertenversammlung am Donnerstagabend im RWT-Gebäude an der neuen Industriestrasse in Bazenheid war die erste in neuer Zusammensetzung des Verwaltungsrates. Dessen Mitglieder sind für die Amtsdauer 2021 bis 2024 an der ausserordentlichen Delegiertenversammlung im Herbst 2020 gewählt worden.