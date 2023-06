Schwingen Diese fünf Toggenburger Schwinger dürfen sich nebst den drei Eidgenossen Hoffnungen auf eine Teilnahme beim Unspunnen-Schwinget machen Ende August findet in Interlaken das Unspunnen-Schwinget statt. Teilnehmen kann aber nicht jeder Schwinger. Der Technische Leiter des Toggenburger Schwingerverbandes sagt, welche Schwinger aus der Region eine Chance haben, im Berner Oberland dabei zu sein.

Die drei Eidgenossen Werner Schlegel, Marcel Räbsamen und Damian Ott (von links) haben ihre Unspunnen-Teilnahme auf sicher. Fünf weitere Toggenburger dürfen auf eine Selektion hoffen. Bild: Beat Lanzendorfer

Bei den Toggenburger Schwingern hat eine erste Zäsur stattgefunden. Nach dem Nordostschweizer Teilverbandsfest vom vergangenen Sonntag im glarnerischen Mollis zeichnet sich ab, wer weiter auf das Saisonziel Unspunnen-Schwinget von Ende August in Interlaken hinarbeiten kann.

Gemäss Urban Götte, Technischer Leiter des Toggenburger Schwingerverbandes, dürften mindestens drei Kränze nötig sein, um von den Selektionären des Nordostschweizer Schwingerverbandes das Okay für eine Teilnahme am 27. August zu erhalten. Diese Limite haben bisher nur die beiden Eidgenossen Damian Ott und Marcel Räbsamen erfüllt.

Drei Toggenburger Eidgenossen haben ihren Startplatz

Die fünf Kränze von Ott beinhalten auch die Festsiege beim Thurgauer und St.Galler Kantonalen. Der 23-Jährige aus Dreien konnte am letzten Sonntag in Mollis zwar nicht vorbehaltlos überzeugen, trotzdem zählt er, wenn er nicht durch eine Verletzung aus der Bahn geworfen wird, auch beim «Unspunnen» zu den meistgenannten Favoriten. Ebenfalls fünf Kränze konnte in der laufenden Festsaison der Müselbacher Marcel Räbsamen für sich verbuchen. Zuletzt belegte der 23-Jährige beim Nordostschweizer den guten sechsten Rang.

Urban Götte, Technischer Leiter Toggenburger Schwingerverband. Bild: Beat Lanzendorfer

Sein Ticket auf sicher hat auch der Hemberger Werner Schlegel. Mit 20 der jüngste Eidgenosse der Toggenburger Dreierbande, die sich im letzten Jahr in Pratteln das begehrte Eichenlaub sicherte, plagt er sich seit dem Zürcher Kantonalen mit einem Anriss des Aussenbandes im Knie herum. Nichtsdestotrotz holte er sich auf der Zürcher Allmend noch einen Kranz. Den zweiten holte er sich beim Thurgauer Kantonalen.

Dazu sagt Urban Götte: «Es steht ausser Frage, dass ein Schwinger seines Kalibers zu den Fixstartern beim Unspunnen gehört.» Nach seiner mehrwöchigen Zwangspause ist Schlegel diese Woche wieder in den Trainingsbetrieb eingestiegen. Verläuft alles nach Plan, möchte er beim Bergfest auf der Rigi am 9. Juli an den Start gehen.

Das sind die weiteren Anwärter

Hoffnung auf einen Startplatz dürfen sich Stand heute fünf weitere Toggenburger Schwinger machen. Da wäre der Ulisbacher Lars Rotach vom Schwingklub Wattwil, der zuletzt eine starke Aufwärtstendenz an den Tag legte und mit Rang 8a beim Nordostschweizer zu überzeugen vermochte. Den zweiten Kranz gab es für den Metallbauer beim St.Galler Kantonalen in Wittenbach.

Der 20-jährige Gähwiler Andreas Niederer vom Schwingklub Wil wusste im bisherigen Saisonverlauf mit den Kränzen beim Bündner-Glarner Kantonalen sowie beim St.Galler Kantonalen durchaus zu gefallen. Dasselbe gilt für den 20-jährigen Ramon Baumgartner vom Schwingclub Flawil. Auch er hat mit den Kränzen beim Zürcher sowie beim St.Galler Kantonalen gute Chancen. Gemäss Urban Götte könnte es den Dreien reichen. Götte erklärt: «Wenn es knapp wird, konsultieren die Selektionäre die Notenblätter. Das könnte dann hilfreich sein, wenn darauf möglichst viele Siege gegen starke Gegner zu finden sind. Am besten gegen Eidgenossen.»

Für Kurmann und Mettler wird es eng

Einer, der die körperliche Konstitution sowie die Fähigkeiten für eine Teilnahme ebenfalls mitbringen würde, wäre der Gähwiler Patrick Kurmann. Der Käser musste schmerzlich feststellen, dass erst nach dem letzten Kampf abgerechnet wird. Sowohl beim St.Galler Kantonalen als auch beim Nordostschweizer auf Kranzkurs, verpasste er das Eichenlaub beide Male durch eine unglückliche Niederlage im sechsten Gang. Somit kann er bisher lediglich den Kranz beim Glarner-Bündner vorweisen.

Aussenseiterchancen werden allenfalls auch noch Valentin Mettler aus Neu St.Johann eingeräumt. Der 27-Jährige scheint beim St.Galler Kantonalen jeweils besonders motiviert zu sein. Seine drei bisherigen Kranzgewinne (2018, 2022, 2023) holte er allesamt beim Heimfest. Zuletzt verpasste das Mitglied des Schwingklubs Wattwil einen weiteren beim Nordostschweizer lediglich um einen Viertelpunkt.

Fest findet nur alle sechs Jahre statt

Das Unspunnenfest in Interlaken findet nur alle sechs Jahre statt. Es hat den Charakter eines eidgenössischen Anlasses, bei dem die schweizweit 120 besten Schwinger am 27. August teilnahmeberechtigt sind. Dem Nordostschweizer Schwingerverband stehen 30 Startplätze zu. Den Schwingern bleiben somit nur noch wenige Wochen, um sich für den Höhepunkt des Jahres aufzudrängen. Die nächste Gelegenheit, einen der begehrten Kränze zu holen, bietet sich am 8. Juli beim Appenzeller Kantonalen in Oberegg. Die Köpfe zusammen strecken werden die Selektionäre dann nach dem Schaffhauser Kantonalen am 13. August in Ramsen.

Zwei Wochen vor dem Unspunnenfest entscheiden sie, wer Ende August die Nordostschweizer im Berner Oberland vertreten darf. Und dabei dürfen sich die Schwinger aus der Ostschweiz durchaus Siegchancen ausrechnen. Das Berner Oberland war für sie in der Vergangenheit ein gutes Pflaster. Drei der vergangenen fünf Austragungen gewannen NOS-Schwinger. Thomas Sutter 1993, Jörg Abderhalden 1999 sowie Daniel Bösch 2011. Zuletzt siegte 2017 der Berner Christian Stucki, der vor wenigen Wochen seinen Rücktritt als Aktivschwinger erklärte.