Unihockey Saisonbilanz der Sharks aus Nesslau: So haben sich die Frauen- und Männerteams in den vergangenen Monaten geschlagen Die Sportarten in der Halle haben eine schwierige Zeit hinter sich. Für das NLB-Team der Frauen sowie die 2.-Liga-Mannschaft der Herren der Nesslau Sharks war es nach dem Abbruch der Spielzeit 2020/2021 wichtig, endlich wieder ein komplette Meisterschaft spielen zu können.

Die Frauen der Nesslauer Sharks qualifizierten sich für die Playoffs, dort war gegen Appenzell aber Endstation. Bild: PD

Für die Frauen der Sharks aus Nesslau stand in der Saison 21/22 die erste komplette NLB-Saison im Unihockey auf dem Programm. Nachdem in der letzten, im Oktober 2020 abgebrochenen, Saison bereits die ersten Siege auf der zweithöchsten Stufe gefeiert werden konnten, wollten sie nun zeigen, dass sie in der NLB auch langfristig in der richtigen Liga sind.

Die Playoff-Qualifikation war vom Trainerduo Bischof/Zimmermann als Ziel angegeben worden. Dies wurde mit Rang 6 nach der Qualifikation mehr als bestätigt. In der ersten Playoff-Runde war dann aber Endstation. Zwei klare Niederlagen und eine nach Verlängerung gegen den UH Appenzell führten zum vorzeitigen Saisonende.

Auf dieser dennoch erfolgreichen ersten Saison in der NLB lässt sich aufbauen. Die langjährige Teamstütze Bettina Pfiffner beendet zwar ihre Karriere, dafür konnte mit Melanie Frey wieder eine starke Spielerin mit NLA-Erfahrung geholt werden.

Die Herren schaffen den Ligaerhalt

Die Saison der Herren stand unter dem Ziel, den Ligaerhalt in der 2. Liga Grossfeld zu schaffen. Nach einem Umbruch und der Integration der U21 in die Herrenmannschaft musste sich das Team zuerst finden. Die kurze Vorbereitungszeit wegen Corona führte dann auch zu einem verhaltenen Start.

Erst gegen Mitte Saison und dem ersten Heimsieg gegen den ewigen Rivalen Grabs seit zehn Jahren, kam die Mannschaft so richtig in Fahrt. Doch wiederum stoppte Corona die Meisterschaft. Nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs Ende Januar konnten sich die Herren dann mit einem Sieg im Direktduell um den Abstieg den Ligaerhalt sichern.

Die U21-Junioren erwiesen sich nicht nur als Kaderergänzung, sondern als willkommene Verstärkung. Insbesondere Dominik Bräker und Simon Fäh stachen in Kombination mit Köbi Tischhauser immer wieder mit schönen Scorerpunkten hervor. Kann dieses Team nächste Saison eingespielt in die Meisterschaft starten, darf einiges von ihm erwartet werden. (pd)